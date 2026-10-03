На Готланде нашли золотой перстень и 45 денариев: среди них были подделки из Украины

Археолог музея Пер Видерстрем определил две монеты как подделки.

На шведском острове Готланд археологи нашли 45 римских серебряных монет и золотое кольцо, зарытые примерно примерно 1600 лет назад. Две из этих монет оказались древними подделками, вероятно, изготовленными на территории современной Украины.

Исследователи полагают, что эти предметы оказались в земле в 450 года н. э. А до того времени римские монеты, вероятно, находились в обращении уже на протяжении нескольких поколений, пишет Ecoticias. Отмечается, что музей Готланда обратил внимание на удивительно долгий срок службы этого серебра: римские монеты сохраняли ценность на острове даже спустя столетия.

Музей отнес римские монеты к периоду между 98 и 192 годами н. э., однако это не определяет точное время, когда они были спрятаны в землю. Если предполагаемая дата (около 450 года н. э.) верна, то на момент захоронения монетам было уже от 260 до 350 лет.

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Золотое кольцо дает подсказку, указывающую на более поздний период. "Это золотое кольцо по своему типу характерно для середины V века", – пояснил археолог музея Пер Видерстрем.

Особенности его дизайна помогают объяснить, почему исследователи склоняются к версии о том, что клад был закопан спустя столетия после чеканки монет.

Археологи из музея Готланда после очистки на первой небольшой серебряной монете обнаружили изображение императора Антонина Пия. Вслед за ней были найдены и другие монеты, а также кольцо.

Пять императоров, четыре императрицы и две подделки

Идентифицированные римские монеты отчеканены во времена правления пяти императоров: Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Коммода. Также были найдены монеты четырех императриц: Сабины, Фаустины Старшей, Фаустины Младшей и Луциллы. В совокупности они охватывают почти столетие имперской истории.

Коллекцию изучил для музея специалист по римским монетам Леннарт Линд. Он полагает, что монеты попали на Готланд в IV веке (в период 300–400 годов н. э.) и продолжали использоваться в торговле на острове до V века.

В истории этой коллекции есть еще один любопытный нюанс. Археолог музея Пер Видерстрем определил две монеты как подделки, и допустил, что их изготовили на территории современной Украины. Это возможное происхождение дает подсказку относительно пути их следования на Готланд.

Почему на Готланде продолжают находить римские монеты

Группа нумизматических исследований Стокгольмского университета сообщила, что в Швеции было найдено 7756 римских денариев, причем 6578 из них – на Готланде. Это составляет около 85% от общего числа монет.

Университет также отмечает, что найденные на Готланде денарии имеют значительные следы износа по сравнению с экземплярами, обнаруженными на материковой части Швеции. Время их вероятного появления на острове определяется как IV век.

Хотя вопрос о том, кто именно привез эти конкретные монеты на север, остается открытым. Личность владельца клада также остается загадкой.

Другие новости о кладах

Ранее УНИАН сообщал, что на поле в Германии обнаружили клад из 934 римских серебряных денариев. Находка стала крупнейшим известным в стране собранием монет периода правления императора Адриана.

Общий вес серебра составляет около 3,1 кг. Археологи считают, что клад был спрятан во второй половине II века нашей эры.

Ранее сообщалось, что дайвер нашел клад всей своей жизни. Он обнаружил 30 тыс. древних монет в отличном состоянии. Но археологи не могут понять, откуда они взялись.

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