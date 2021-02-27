Каппадокия вне сезона: рассвет на воздушном шаре, марсианские пейзажи и ночевка в пещере

В последние годы Каппадокия все больше привлекает внимание туристов со всего мира, доказывая, что Турция – это не только ленивый отдых на пляжах в формате all inclusive. Каппадокия – это космические ландшафты вулканического происхождения, над которыми на рассвете зависают десятки воздушных шаров, это подземные города возрастом несколько тысяч лет и загадочные пещерные монастыри, ведущие свою историю со времен ранних христиан. УНИАН.Туризм побывал в этом регионе зимой и доказал, что в Каппадокии туристический сезон – всегда.

Путешествия в период пандемии – это совершенно новые ощущения. И хотя Турция оказалось одной из немногих стран мира, активно пускающих иностранных туристов, и она несколько преобразилась в новых условиях. Несмотря на довольно лояльные условия въезда для иностранцев, в том числе украинцев – по состоянию на конец февраля для въезда в Турцию гражданам Украины необходим лишь негативный результат теста на коронавирус и COVID-страховка – для местных жителей в стране действуют жесткие карантинные ограничения.

Например, в Каппадокии, куда мы отправились в пресс-тур по приглашению Министерства культуры и туризма Турецкой республики, для местных действовал комендантский час и запрет на путешествия с туристической целью. А посему было довольно непривычно гулять по пустым улицам, которые ценители отдыха в Турции в докарантинные времена привыкли видеть полными жизни. Даже в самых туристических местах работали далеко не все сувенирные лавки. Однако есть и хорошая новость: торговцы готовы делать вам неплохие скидки, лишь бы у них хоть что-то купили. И для тех же туристов, которые как раз не любят излишние столпотворения, сейчас идеальное время отправиться исследовать Каппадокию.

Немного истории и фактов о Каппадокии

Каппадокия, как нынче упрощенно называют целое популярное туристическое направление – это историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции, употребляющееся еще со времен античности. Самое раннее упоминание Каппадокии датируется концом VI века до нашей эры в качестве одной из частей Персидской державы. За долгие годы здесь побывали персы, римляне, греки, армяне. Однако особо гордится регион временами, когда здесь правили турки-сельджуки. На эти земли они пришли в XII-XIII веке нашей эры, активно начав их развивать, попутно прививая ислам. Именно потому основу здешней исторической архитектуры составляют строения XIII века. Лучше всего она сохранилась в городе Конья, который считался столицей Сельджукской империи.

Что посмотреть в Кайсери

Добираться до Каппадокии лучше с пересадкой через Стамбул – до аэропортов Кайсери или Невшехир. Первые дни нашего зимнего путешествия в Каппадокию мы провели именно в Кайсери, из которого довольно удобно добираться до горнолыжного курорта Эрджиес, подробнее о котором вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.

История города Кайсери началась около 5 тысяч лет назад одновременно с созданием древней торговой колонии в Кюльтепе. Город всегда был важным торговым центром, поскольку расположен на основных торговых маршрутах, в том числе вдоль Великого шелкового пути. Это был первый «рассвет» Кайсери. Второй «золотой век» пришел во времена римского правления с I по XI века нашей эры. Ну а третий значимый для города период был во времена правления сельджуков в XII-XIII веках, когда город был второй столицей государства. Именно они и формируют нынешнюю панораму города, странным образом соседствующую с не особо привлекательной застройкой ХХ-XXI веков.

Пожалуй, главная достопримечательность города – древний замок-крепость Кайсери в самом центре города, построенный византийцами еще полторы тысячи лет назад и впоследствии расширенный сельджуками и османами. Внешнюю его часть формируют тогдашние стены города, вдоль которых очень приятно прогуливаться. В вечернее время суток они еще и подсвечиваются.

До наших дней замок Кайсери сохранился в отличном состоянии. Отчасти благодаря одной хитрости: у внешних стен замка установили специальные жердочки для голубей, которых здесь ну очень много, и регулярно рассыпают там корм. Сделано это не из большой любви к пернатым жителям Кайсери, а чтобы отвадить их от сидения на стенах замка, поскольку последствия жизнедеятельности голубей пагубно влияют на его сохранность.

Еще одна интересная достопримечательность Кайсери – музей-больница Gevher Nesibe Hastahanesi, которую местные называют старейшим лечебным учреждением в мире. Лечили в те далекие времена здесь пациентов звуками и травами – причем как от болезней тела, так и от болезней духа. Некоторые методики туристам демонстрируют и сейчас – коридор со звуками льющейся воды, традиционный хамам и врачебные композиции.

Здесь же находится музей сельджукской культуры, который поможет чуточку больше узнать об этом важном для местных периоде. Здесь и всякие раритеты, и интерактивные технологии, и множество символов на стенах, что-либо значащих для местных жителей. При этом музей инклюзивный – здесь есть экспонаты для незрячих, а также полно лавочек у фонтанов, где можно присесть и подумать о вечном, среди всех этих древностей.

Да и само здание музея достойно внимания – это бывший так называемый «караван-сарай» XIII века, своеобразный аналог современного бизнес-центра с торговыми площадями, отелем и больницей. На самом деле, таких в регионе было целое множество – они находились на расстоянии в 20 километров друг от друга вдоль торгового пути. Такая дистанция выбрана не случайно, ведь именно столько мог за один раз пройти верблюд. Торговцы со всего мира останавливались в таких помещениях на ночевку и продать-обменять свои товары.

А еще по всему Кайсери вы точно заметите множество необычных квадратных каменных строений с пирамидальными куполами. Называются они кюмбетами, являясь очень важной частью архитектуры сельджуков. Как правило, состояли они из двух ярусов – наземного и подземного. Верхний ярус выполнял роль своеобразного культурного центра, где местные жители собирались для совместных молитв и общения на духовные темы, а подземный ярус чаще всего использовали для захоронений.

Сам Кайсери до сих пор город довольно традиционный и религиозный, как и весь регион Каппадокия. Это прослеживается во всем – от манеры одеваться, семейных ценностей и сохраненных традиций до предпочтений в кухне. Например, среди наиболее консервативных жителей региона можно встретить такие устаревшие обычаи, как поход матери жениха в хамам с потенциальной невесткой, чтоб, так сказать, оценить ее по полной программе, или обязательство жениха выплатить приданное в золоте на тот же вес, что и у его невесты. Насколько это явление массовое в наши времена, утверждать не беремся, но наш гид уверял, что такое случается.

Но вернемся к достопримечательностям. Буквально год назад в Кайсери после реставрации открылась историческая Церковь Девы Марии, построенная в XIX веке. Правда, в мусульманском Кайсери она больше не используется по прямому назначению – теперь это общественная библиотека, в которой хранятся около 50 тысяч книг, как в печатном, так и цифровом и аудио форматах.

Разумеется, как и в любом турецком городе, в Кайсери огромное количество мечетей. Более светские жители Турции шутят с долей огорчения – в стране строят больше мечетей, чем школ. В Кайсери стоит обратить внимание на такие религиозные сооружения, как мечеть Хунад Хатун, мечеть Кили Арслана и мечеть Бюргюз.

Последняя расположена в самом центре города на площади возле замка Кайсери, часовой башни, конного памятника Ататюрку и базара Кайсери, который, как нам сказали, является вторым по величине в Турции после Гранд-базара в Стамбуле.

На этом базаре можно легко купить сувениры, одежду, турецкий лукум, кофе и, разумеется, главную изюминку региона – мясные деликатесы пастрому и колбаски суджук, родиной которых как раз считается Каппадокия. На входе в базар выстроились целые ряды киосков с этими мясными изделиями.

Примечательно, что далеко не все продавцы на местном базаре понимают по-английски (его изучение в регионе явно не в приоритете), но они уже с легкостью пользуются современными технологиями в общении с потенциальными покупателями – онлайн-переводчиком на телефоне. Также здесь легко можно расплатиться за покупки кредитной картой. Так что не пропадете.

Вокруг самого Кайсери также много природных достопримечательной: зеленые парки, водопады, живописные реки, птичий рай Sultan reeds, где обитают более 300 видов птиц, и, конечно же, дикие лошади Каппадокии, которых, впрочем, в зимний период не так часто можно увидеть.

Древний город Талас

В нескольких километрах от Кайсери, чуть выше и ближе к Эрджиесу, находится еще одна интересная локация – городок Талас, который по сути является его пригородом. Начиная свою историю с 1500 года до нашей эры, город сохранил огромное количество древней архитектуры.

Издавна город считался своеобразным центром духовной и культурной жизни, а потому именно здесь можно лучше окунуться в культуру и быт местных жителей. В этом вам поможет культурный центр Yaman Dede, расположенный в бывшем доме весьма почитаемого религиозного деятеля XIX века Ямана Деде.

В Таласе также есть несколько архитектурных памятников времен Византийской империи, например, старинная греческая церковь Panaya Rum Kilisesi и церковь возрастом 1,5 тысячи лет, где нынче расположилась художественная галерея Talas Sanat Galerisi.

Туристам Талас интересен также своими уютными кафешками и сувенирными лавками в старинных каменных домиках, большое количество которых расположилось как раз в районе художественной галереи. Здесь царит своя атмосфера, и потому это место очень любят молодые туристы и любители инстаграмных локаций. Все здесь украшено яркими надписями, оригинальными деталями, цветными лентами и множеством оберегов.

Марсианские пейзажи Каппадокии

Но главное, что привлекает туристов в Каппадокии – особые вулканические ландшафты, больше напоминающие марсианские пейзажи. Здесь туристов заинтересуют сразу несколько локаций, куда лучше приезжать на рассвете или на закате, но и дневное время также подойдет. Все они объединены в Национальный парк Гереме (Göreme), входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во-первых, эта Долина любви, которую туристы и некоторые гиды посмелее называют «Долиной пенисов». Попав туда, сразу становится понятно, откуда такое название – вы только посмотрите на эти скалы. Именно над этой локацией пролетают воздушные шары во время экскурсий, о чем мы расскажем чуточку позже. К слову, официально локация называется Baglidere Vadisi, это если вы вдруг решите самостоятельно найти ее на гугл-картах.

Во-вторых, это Долина голубей, или же Güvercinlik Vadisi. Из названия понятно, что главные обитатели здесь – голуби. Птиц здесь специально подкармливают, ну а туристы с удовольствием фотографируются на фоне порхающих птиц. Кстати, как пояснил нам наш гид, на самом деле эта колония птиц здесь поселилась неслучайно – в далеком прошлом местные фермеры специально приманивали птиц, чтоб использовать продукты их жизнедеятельности как удобрения, все же Каппадокия – это еще и сельскохозяйственный регион.

А еще отсюда открывается потрясающий вид на крепость Учхисар (Uçhisar). Это уникальное древнее поселение на высоте 1,4 тысячи метров над уровнем также является обязательным пунктом экскурсионной программы в Каппадокии.

В-третьих, это Белая, Розовая и Красная долины, или же Akvadi Vadisi, Gulludere Vadisi и Kizilcukur Vadisi соответственно. Каждая из них поражает воображение ландшафтами различных оттенков. Последнюю особенно рекомендуем посещать на закате.

Чтобы был максимально удобный доступ к основным достопримечательностям Каппадокии, можно остановиться в городке Гереме недалеко от Долины любви. Здесь довольно хорошо развита туристическая инфраструктура – есть отели, хостелы, ресторанчики, магазинчики и все прочие блага цивилизации, необходимые туристу.

Подземные города Каппадокии

Территория Национального парка Гереме насквозь пронизана многочисленными древними подземными городами и христианскими скальными монастырями.

Всего на территории Каппадокии несколько подземных городов, среди которых крупнейшими и самыми известными являются Невшехир, Деринкую и Каймаклы. Именно последний, турецкое название которого Kaymakl переводится как «сливочный», мы посетили.

Город служил в качестве убежища для ранних христиан, спасавшихся бегством от религиозных преследований и нашествий арабов. Город представляет собой систему туннелей и залов, выдолбленных в мягкой вулканической породе. Попасть в него можно было через хорошо запрятанные входы, которые не так уж легко было найти. Ну а если враг и находил вход, то попасть внутрь все равно было практически невозможно – в качестве дверей служили огромные круглые камни, отодвинуть которые можно было только изнутри.

Подземные города в основном состояли из двухкомнатных «квартир», в которых за счет системы вентиляции поддерживалась постоянная температура в 27 градусов тепла. В пещерах также были кухни, складские помещения для хранения еды на несколько месяцев, конюшни, винные погреба и даже часовни. В этом городе могли укрываться около 15 тысяч человек. Также Каймаклы соединен 9-километровым туннелем с подземным городом Деринкую.

Состоит Каймаклы из восьми ярусов, однако туристы могут попасть только в первые четыре – на четырех низших этажах до сих пор ведутся раскопки. Но, поверьте, и четырех этажей вам хватит с головой – через какое-то время становится не по себе находиться под землей. Даже представить сложно, что люди здесь порой жили месяцами, не видя солнечного света. К тому же, большую часть маршрута туристам приходится преодолевать по узким тоннелям вприсядку и согнувшись, особенно не везет высоким посетителям. Стоит входной билет в подземный город 70 лир.

К слову, именно возле этой достопримечательности находится довольно неплохой сувенирный рынок, где можно разжиться подарками и приятными мелочами на память.

Также мы посетили Музей под открытым небом Гереме (Göreme Open-Air Museum) совсем недалеко от одноименного города. Это крупнейший и самый известный древний монастырский комплекс Каппадокии. На заре христианства сюда из Иерусалима бежали от преследований последователи новой религии. В легко поддающихся обработке здешних скалах они обустраивали монастыри и церквушки. В музее Гереме их сохранилось порядка десятка, и датируются они IX-XII веками нашей эры. Все они построены в византийском стиле, а украшены в уникальном каппадокийском стиле.

Увы, далеко не все из помещений комплекса сейчас можно посещать туристам из-за угрозы разрушения. Но зато у вас есть возможность заглянуть в несколько церквей, включая знаменитую Черную церковь. В ней, пожалуй, лучше всего сохранились старинные росписи.

Входной билет на территорию всего музейного комплекса обойдется 75 лир, плюс еще 25 лир за вход в Черную церковь. Да-да, не пожалейте денег за нее доплатить, она того действительно стоит.

А вообще, Музей под открытым небом Гереме – это одна сплошная смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на космические ландшафты Каппадокии.

Зимние полеты на воздушных шарах в Каппадокии

Едва ли не самая раскрученная туристическая «фишечка» Каппадокии – утренние полеты на воздушных шарах над Долиной любви в районе города Невшехир. Вы наверняка видели фото, как десятки воздушных шаров вздымаются в небо на рассвете над дивными скалистыми пейзажами. Так вот, чтобы увидеть эту красоту, совершенно не обязательно лететь на Марс.

Такие полеты устраиваются круглый год, однако лучше всего планировать такую экскурсию в период с апреля по май и с сентября по октябрь. Именно в эти месяцы погодные условиях максимально благоприятные, а потому вероятность срыва поездки минимальная.

Наша же поездка выпала на февраль, и, по сути, то, что нам удалось полетать – большая удача. Наш полетный день был первым за неделю.

Еще один нюанс – стоит понимать, что зимой температура воздуха рано утром заметно отличается от дневной. А потому, если днем в феврале в Каппадокии вы попали на +10 градусов, не стоит быть легкомысленным и отправляться в полет в легкой одежде. К тому же, при подъеме на каждые 100 метров температура воздуха «за бортом» понижается на 0,5 градусов. А поскольку шары поднимаются максимально на 800 метров (выше – нельзя из-за близости с аэропортом), при подъеме вас ждет понижение температуры на 4 градуса.

Но, тем не менее, есть у зимних полетов на воздушном шаре одно существенное преимущество – не так рано нужно вставать, ведь «зимний» рассвет на пару часов позже «летнего». А ведь именно на рассвете эти полеты наиболее запоминающиеся.

Полезный совет: если вы твердо намерены полетать на воздушном шаре в Каппадокии, запланируйте полет где-то в середине вашего путешествия и оставьте несколько дней в запасе, чтобы полет можно было в случае чего перенести. Как правило, туристические фирмы в этом плане довольно гибкие.

Стоит такое удовольствие от 150 евро с человека, вне зависимости от того, сколько пассажиров будет в вашей корзинке – есть шары на 4, 12, 16 и даже на более чем 20 человек. Цена у разных фирм примерно одинаковая (нас катала фирма Skyway Balloons). Бояться здесь совершенно нечего – этот бизнес тут настолько поставлен на поток, что пилоты работают невероятно технично (чего только стоит финальная посадка воздушного шара на прицеп автомобиля!), а метеорологическая служба пристально следит за тем, чтоб полеты осуществлялись только при благоприятной погоде.

Пещерные отели Каппадокии

В Каппадокии есть такое уникальное предложение, как отели в древних пещерах. Их можно отыскать сразу в нескольких городах, но больше всего в городе Ургюп (Ürgüp). Нашу группу журналистов любезно приютил здешний пятизвездочный отель Yunak Evleri, считающийся одним из самых дорогих и самых лучших в своем роде.

Стоит отметить, что проживание в пещерном отеле – довольно необычный опыт, но он точно того стоит, чтобы испытать его хоть раз в жизни. С одной стороны, это уникальный дизайн и живописные рассветы. Просто поражаешься, как им удалось объединить древний дух с современными благами цивилизации, которые делают пребывание туристов в таких отелях максимально комфортным. С другой стороны, от пещерной жизни некоторым туристам становится не по себе – кому-то мало света, кому-то из нашей группы даже немного страшно было. Впрочем, к таким условиям быстро привыкаешь.

Еще один нюанс жизни в пещерных отелях – там довольно специфическое отопление. Привычных нам батарей там нет, и, фактически, нагревается помещение за счет теплого пола. Летом, безусловно, прохлада пещеры – это идеальный способ переждать характерную для региона жару. А вот зимой в номерах бывает довольно прохладно. Потому наш вам совет: берите пижамку и носочки потеплее, и все будет супер.

Еда Каппадокии

Еще перед поездкой нас предупредили, что местная кухня очень жирная, острая и мясная. Изначально мы не придали этому особого значения, мол, мы тут в Украине тоже любим не самую легкую пищу. А вот и зря – местная пища оказалась серьезным испытанием для наших желудков. Отсюда главный вывод: рассчитывайте свои силы и обязательно уточняйте перед заказом интересующие вас моменты, особенно, если у вас особая диета или же вы не употребляете пищу животного происхождения. А еще если вы не любите сладкий или какой-либо другой перец – его здесь кладут во все что можно и в огромных количествах.

Расскажем о некоторых гастрономических изысках Каппадокии:

Ялама ( Yalama ) – тонкая лепешка с фаршем из баранины. На первый взгляд выглядит очень простенько, но на самом деле это безумно вкусно. Подается с традиционным густым турецким йогуртом.

Манты ( Manti ) – очень маленькие пельмени в подливке. Довольно необычный эксперимент, но его однозначно стоит попробовать ради того, чтобы узнать, сколько мяса умещается в этих крохотных пельмешках.

Салат Гавардаги ( Gavurdağı ) – салат из помидоров, огурцов, перца, грецких орехов и сыра вроде карпатской брынзы. Отличный вариант для тех, кто устал от тяжелой еды.

Авджи бурек ( Avci Böreği ) – блинчики в панировке с разнообразной начинкой. Также сравнительно легкое блюдо. Наши блинчики были с грибной и куриной начинкой, мы остались довольны.

Мараш ( Mara ş) – жирное мороженое из козьего молока. Это невероятно вкусный десерт, для которого однозначно стоит оставить место в желудке.

К слову, в период карантина с питанием в заведениях в Турции есть нюансы – сейчас они работают только на вынос, а поесть за столом можно лишь в ресторанах отелей.

Алкоголь в Каппадокии

И напоследок один важный момент для пьющих туристов. Как мы уже писали выше, Каппадокия – довольно консервативный регион. А потому здесь не так-то просто купить алкоголь в магазинах – в большинстве супермаркетов его просто нет, потому потребуется потратить усилия, чтоб найти специализированные магазины.

Вот вам полезный совет. Можно купить немного любимых напитков в duty free. Например, такой магазин есть в аэропорте Кайсери в зале выдачи багажа.

Также алкоголь можно покупать в отелях и ресторанах, цены там вполне сносные. К тому же, в вечерние часы на террасах ресторанов отелей любят устраивать посиделки у огня. И выглядит красиво, и тепло.

Или же можно отправиться на экскурсию в одну из виноделен Каппадокии – это дело здесь развито з давних времен.

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Каппадокия однозначно стоит того, что задержаться здесь на несколько дней, а то и на недельку, чтоб уж точно все успеть. Единственное, что стоит учесть – в регионе не очень хорошо развиты пассажирские перевозки (очевидно, не хотят отбирать хлеб у многочисленных экскурсионных бюро, устраивающих здесь настоящие марш-броски).

А потому вот вам полезный лайфхак: всегда можно взять машину напрокат в том же Кайсери – обойдется это примерно в 40 долларов/сутки за неплохое авто – и объездить все вокруг в нужном вам темпе.

Марина Григоренко

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Редакция благодарит Офис по вопросам культуры и информации посольства Турецкой Республики в Украине за организацию поездки

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