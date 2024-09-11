Некоторые из этих мест даже подходят для купания.

Многие туристы, на родине которых зимы обычно бывают довольно холодными, предпочитают выбираться в декабре-феврале на отдых в теплые края.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, назвало десять лучших направлений в Европе для посещения зимой теми, кто хочет погреться на солнышке.

1. Алгарве, Португалия: лучшее место для беспрерывного солнечного света

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Благодаря более чем 300 солнечным дням в году и 87 пляжам, отмеченным Голубым флагом, Алгарве становится все более популярным местом для зимнего отдыха. В этот сезон водопады оживают в эвкалиптовых горах Моншики, а перелетные птицы слетаются в природный парк Риа-Формоза. Даже популярный пляж Кинта-ду-Лагу в это время года блаженно тих – хотя зимой там как раз в самом разгаре сезон серфинга.

2. Бирюзовое побережье, Турция: лучшее место для кристально чистой воды – и без толпы

Бирюзовое побережье Турции летом является туристическим магнитом, но когда толпы рассеиваются, нет ничего, кроме вас, его потрясающих пейзажей и в среднем 10 часов солнечного света в день. Умеренные температуры означают, что походы далеко не такие утомительные, как в августе – так почему бы не пройти часть Ликийского пути длиной 540 км? Маршрут вьется между Фетхие и Антальей, проходя мимо бесчисленных древних руин и чудес на вершинах скал, включая останки Левисси, древнюю Патару и затонувший город Симена.

3. Мальта: лучшее место для изучения зеленой сельской местности, культуры и истории

Летом на Мальте может быть жарко. Поэтому прохладные зимние дни, когда температура редко опускается ниже 10°C, идеально подходят для исследования природы этого средиземноморского островного государства. Скалолазание и пешие походы особенно приятны в межсезонье, так как сельский пейзаж наиболее зеленый. Любители культуры и истории могут поймать восход солнца в день зимнего солнцестояния 22 декабря в храме Мнайдра, где солнце освещает точные края древнего мегалита. А в феврале мальтийский карнавал приносит изобилие парадов и ночных вечеринок.

4. Сицилия, Италия: лучшее место для свежих продуктов круглый год

Волшебная Сицилия полна красок зимой, когда цитрусовые деревья тяжелеют от созревающих апельсинов, лимонов и лаймов. Прилавки продуктовых рынков в Катании и Палермо скрипят под тяжестью свежих овощей, рыбы и сезонных грецких орехов. А по всему острову местные жители готовятся к Карнавалу (самый известный праздник Карнавал Ачиреале пройдет в 2025 году с 16 февраля по 4 марта). Хотя погода может измениться в мгновение ока, 8 часов солнечного света в день выглядят более чем соблазнительно.

5. Кипр: лучшее место для самой теплой средиземноморской зимы

С более чем 340 солнечными днями в году Кипр – лучший выбор для теплой зимы в Европе. Пока снег сверкает на вершинах гор Троодос, прибрежные районы, особенно на востоке, остаются более теплыми и сухими. Остановившись в Ларнаке, можно увидеть фламинго, танцующих вокруг своего зимнего дома на близлежащем соленом озере, прежде чем отправиться на запад, чтобы исследовать исторические сокровища, такие как гробницы царей III века до н. э. и древний Курион.

6. Севилья, Испания: лучшее место для изучения мудехарского стиля

Это идеальное место для тех, кто хочет провести зимний отпуск в городе. Температура в Севилье в этот период года может подниматься до 17°C, а солнце светит не менее 6 часов в день (хотя всегда разумно взять с собой зонтик). Такие главные достопримечательности, как площадь Испании и Реал Алькасар, располагают крытыми зонами и местами для отдыха на открытом воздухе, что позволяет туристам погреться на солнышке и укрыться от ливня.

7. Канарские острова, Испания: лучше место для покорения волн и дюн

Хотите песчаные дюны и скрытые бухты? Вулканические национальные парки и лесистые горы? Как насчет красочных деревень, заманчивых ресторанов и изобилия водных видов спорта? Все это здесь, круглый год: Тенерифе и Гран-Канария, как правило, самые теплые из Канарских островов зимой, с максимумами около 22°C, Лансароте и Фуэртевентура могут быть немного ветрены – что не обязательно плохо, если вы направляетесь туда, чтобы заняться серфингом или принять участие в ежегодном фестивале воздушных змеев.

8. Мадейра, Португалия: лучшее место для знакомства с вечной весной

Мягкие зимы являются стандартом для Мадейры – португальского архипелага примерно в 500 км к северу от Канарских островов. Температура здесь редко опускается ниже 14°C – вот почему его климат всегда описывается как "вечная весна". Пляжи каменистые, но море теплое, так что можно взять с собой купальник – или оставатьсь над волнами, присоединившись к туру по наблюдению за дельфинами и китами. Также суровая внутренняя часть Мадейры идеально подходит для пеших прогулок: можно пройти по тропе вдоль левады – древней сети каналов, которые когда-то распределяли воду по острову, а в наши дни являются источниками гидроэнергии.

9. Балеарские острова, Испания: лучше место для созерцания эпических пляжей и несравненных закатов

Эти испанские острова, обожаемые летними отпускниками, так же привлекательны и зимой. Зажигательные ритмы Ибицы и толпы тусовщиков тогда уезжают, но эпические закаты и пляжи остаются. Между тем, Майорка, насыщенная культурой, тише и дешевле, менее посещаемая Менорка привлекает любителей природы хорошей погодой для пеших прогулок по прибрежной тропе Ками-де-Кавальс, а крошечная Форментера манит тех, кто ищет полного уединения.

10. Крит, Греция: лучшее место, чтобы насладиться безлюдными курортными городами

В низкий зимний сезон до Крита можно добраться только через Афины – и хотя большинство курортных городов будут практически безлюдными, размещение в Ираклионе или Ханье даст туристам ощущение жизни в низкий сезон. Многочисленные рестораны и бары остаются открытыми в обоих городах, и они одинаково хороши для того, чтобы взять напрокат недорогой автомобиль, чтобы исследовать остров. В солнечные дни можно обнаружить, что розовые пески Элафониси или Кносский дворец полностью в вашем распоряжении. Температура может достигать 16 °C в январе, но ночи намного холоднее, поэтому стоит надевать многослойную одежду.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал десять лучших мест в Европе для посещения этой осенью.

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