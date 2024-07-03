В июле 2024 года забастовки сотрудников гражданской авиации запланированы в Италии, Ирландии и Великобритании.

Сезон летних отпусков в целом вносит хаос в транспортное сообщение по всей Европе, ведь из-за слишком больших потоков туристов в аэропортах наблюдаются большие очереди, также нередко случаются задержки и даже отмены рейсов.

Еще хуже ситуация становится тогда, когда сотрудники транспортной инфраструктуры решают устроить забастовки, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Поскольку чаще всего о таких забастовках предупреждают заранее, у туристов есть время пересмотреть или немного скорректировать свои планы, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В частности, как предупреждает Euronews Travel, в июле 2024 года забастовки сотрудников гражданской авиации запланированы в Италии, Ирландии и Великобритании.

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Забастовка персонала аэропортов в Италии

В Италии работники аэропортов, состоящие в профсоюзах, планируют общенациональную забастовку на 5 июля 2024 года. В частности, в течение всего дня будет нарушена работах в аэропортах таких городов, как Рим, Венеция, Милан, Болонья, Кротоне, Ламеция-Терме и Реджо-Калабрия. Вероятны сбои в полетах.

Забастовка пилотов в Ирландии

26 июня пилоты флагманского авиаперевозчика Ирландии Aer Lingus начали бессрочную забастовку по принципу "работай по правилам". Это означает, что они не будут работать в нерабочие часы и не будут принимать изменения в своем графике. В результате этого до 7 июля было отменено около 400 рейсов.

Забастовка сотрудников аэропорта Гатвик в столице Великобритании

Около 300 сотрудников служб безопасности и пассажирских служб лондонского аэропорта Гатвик проведут забастовки 12-14 июля и 18-21 июля, что может привести к задержкам при досмотре багажа и повлиять на пассажиров, нуждающихся в специальной помощи. Чтобы избежать проблем, туристам советуют приезжать в аэропорты сильно заранее.

Как сообщал УНИАН, еще одна проблема, влияющая на пунктуальность авиарейсов этим летом – сильная жара, ведь при экстремальных температурах авиакомпаниям приходится задерживать или даже отменять вылеты. Чтобы обезопасить себя, туристам советуют выбирать самые ранние рейсы дня.

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