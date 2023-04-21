Туристические эксперты прогнозируют, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений.

Авиаперевозки прошлым летом были омрачены задержками и отменами рейсов, потерей багажа и хаосом в аэропортах, поскольку спрос на поездки резко вырос после снятия ограничений времен пандемии коронавируса и возобновления привычного туризма по всему миру.

При этом туристические эксперты прогнозируют, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений, поскольку спрос на поездки продолжает расти. Заказы на международные рейсы уже выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, пишет Travel Off Path.

При этом в Федеральном авиационном агентстве США прогнозируют увеличение задержек рейсов этим летом на 45% из-за нехватки кадров, ведь многие авиакомпании и аэропорты по всему миру до сих пор не вернули мощности на уровни до пандемии.

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Как путешественники могут подготовиться к авиаперелету этим летом

1. Старайтесь избегать коротких стыковок. По возможности избегайте бронирования рейсов с пересадкой этим летом. Если ваш рейс предусматривает пересадку, постарайтесь увеличить время стыковки. Из-за рекордных задержек рейсов, ожидаемых этим летом, путешественники с короткими стыковками рискуют пропустить второй перелет.

2. Путешествуйте только с ручной кладью. Из-за хаоса в аэропортах повышается риск потери багажа. Также процесс сдачи багажа может быть довольно длительным. Поэтому берите с собой только ручную кладь, чтобы сэкономить время и нервы в аэропорту. Вот несколько полезных советов.

3. Летайте первым рейсом дня. Бронирование утренних рейсов – один из лучших способов застраховаться от задержек и отмен рейсов. Согласно данным Министерства транспорта США, 86% рейсов, вылетающих с 6:00 до 7:00, прибывают вовремя, и только 66% рейсов, вылетающих с 22:00 до 23:00, совершаются без задержек.

4. Путешествуйте по будням, чтобы летать дешевле. По статистике, самые дешевые дни недели для полетов – вторник и среда. Полеты в выходные, как правило, дороже.

5. Изучайте авиакомпании перед бронированием. Таким образом вы сможете определить, какие авиаперевозчики чаще других отменяют или переносят рейсы.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что этим летом стоит ожидать повышения цен на авиабилеты. По его словам, в этом году многие европейские авиакомпании не добавили мощностей, несмотря на повышение спроса после пандемии, из-за чего цены на авиабилеты остаются высокими.

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