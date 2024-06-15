Эксперты предупреждают, что экстремально высокие температуры могут приводить к задержкам рейсов и даже высадки "лишних" пассажиров.

Традиционно лучшим временем для вылетов считается первая половина дня, поскольку после обеда повышается риск возникновения турбулентности и задержек авиарейсов. Однако летом в это правило вносятся некоторые коррективы.

Как пишет The Washington Post, эксперты рекомендуют авиапутешественникам избегать бронирования авиабилетов на самое жаркое время дня, поскольку экстремальные температуры, с которыми уже сталкиваются многие популярные направления, могут негативно повлиять на авиарейсы.

Дело в том, что высокие температуры могут вынудить самолеты уменьшать вес, который они перевозят, что может привести к задержкам рейсов и даже высадке "лишних" пассажиров. Эксперты предупреждают, что иногда рейсы задерживаются до тех пор, пока не станет прохладнее, или вообще отменяются.

Видео дня

Кроме того, в жаркие дни в салоне самолета, стоящего на взлетно-посадочной полосе перед взлетом или после приземления, может быть очень душно. В таком случае пассажирам, которые застрянут на взлетной полосе в ожидании вылета, придется несладко.

И ходя авиакомпании прилагают все усилия для охлаждения самолетов, довольно часто этого недостаточно. Потому пассажирам советуют в летний период выбирать рейсы ранним утром или поздним вечером, поскольку их реже затрагивают проблемы, связанные с жарой.

Более того, немало экспертов по авиапутешествиям уже предлагают туристам бронировать первый рейс дня, чтобы избежать задержек из-за погодных условий, поскольку они имеют тенденцию накапливаться в течение дня.

"Никто не любит летать в 5 утра, но тогда прохладнее, и самолет скорее всего вылетит вовремя", – пояснил в комментарии The Washington Post преподаватель факультета авиации Университета Северной Дакоты Брайан Дилс.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажиров предупредили о новом виде кибермошенничества, который набирает популярность в пиковый сезон летних отпусков.

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