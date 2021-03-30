Город попал в "красную" зону, поэтому любые массовые мероприятия запрещены.

В Одессе из-за COVID-19 отменили празднование Юморины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем видеообращении к горожанам заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

"В этом году Юморина на карантине", - сказала Маркова.

Она отметила, что власть заранее знала о том, что в городе не будет массового шествия и уличных концертов. Но при этом планировала организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия. В частности, 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.

"Однако и это сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.

Юморина 2021 в Одессе

Ранее, 10 марта, начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова заявила, что в этом году в Одессе Юморина состоится, однако без уличных концертов и карнавального шествия. По ее словам, в городе были запланированы различные развлекательные мероприятия поскольку 1 апреля в Одессу в любом случае должны были приехать жители других регионов Украины.

23 марта Одесскую область перевели в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 80-х.

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 - в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в частности, без карнавального шествия, как отмечалось из-за "несвоевременности такого праздника". В 2017 году Юморина была вновь восстановлена.

В 2020 году ее отменили из-за карантина, праздник состоялся в режиме онлайн.

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Автор: Лариса Козовая