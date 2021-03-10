На улицах установят фотозоны, в праздничном трамвае по городу проедут клоуны.

В Одессе Юморина в этом году пройдет без уличных концертов и карнавального шествия из-за COVID-19.

Читайте такжеЮморина на удаленке: послушайте тетю Соню - лучше сидите дома!Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Она отметила, что масштабного празднества не будет из-за ограничительных мер, которые необходимо соблюдать из-за распространения коронавируса.

«Не будет ни сцены (на улице – УНИАН), ни шествия, чтобы исключить скопление людей в одном месте», - сказала чиновница.

При этом, по ее словам, в городе проведут другие мероприятия, так как 1 апреля в Одессу, в любом случае, приедут жители других регионов Украины.

В частности, вместо уличных концертов и прохождения карнавальной колонны планируется организовать проезд празднично украшенных трамваев с клоунами. Кроме того, предполагается проведение флэшмобов и обустройство специальных фотозон, где люди смогут сфотографироваться возле красочной инсталляции и сразу отойти в сторону.

Юморина в Одессе

Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 80-х годов прошлого века.

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 – в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия в связи «несвоевременностью такого праздника». В 2017 году Юморина была вновь возобновлена.

В 2020 году ее отменили из-за карантина,праздник прошел в режиме онлайн.

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Автор: Лариса Козовая