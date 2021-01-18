Одна из птиц, которые живут в лондонском Тауэре, возможно умерла, а легенда говорит, что это может означать приближение конца страны.

Они неторопливо прогуливаются и взлетают, пронзительно кричат и ищут пищу. Некоторые говорят, что они держат будущее королевства в своих страшных клювах. И теперь одна из них - их королева Мерлина - исчезла.

Это породило страх перед старым пророчеством, которое появилось во времена короля Чарльза II в 17 веке. Оно предупреждает: когда вороны покинут Тауэр Лондона, здание развалится и королевство вместе с ним. Об этом пишет New York Times.

Читайте такжеCNN: Пандемия коронавируса вызвала "эпидемию" прорицателей конца светаПо крайней мере, так говорит легенда - смесь мифа, вымысла и жестокой коммерциализации. Но она наделила постоянную колонию воронов в знаменитой тюрьме и дворце на северном берегу реки Темза редким статусом - крылатых хранителей национальной судьбы. А вдобавок, вороны стали туристическим магнитом. Большинство людей, включая стражей Тауэра, которых называют "бифитерами", отвергают пророчество как вымысел времен викторианской Британии в 19 веке.

Но на фоне других историй, с которыми столкнулось королевство: пандемия COVID-19, травмы Brexit, ослабление связей, державших Объединенное Королевство вместе, - пророчество представляется не таким уж и фантастическим. Может оно уже воплощается?

Беспокойство начало распространяться в декабре, когда смотритель воронов Тауэра Кристофер Скайф заметил, что Мерлины нет. Остались лишь Джубили, Гаррис, Грипп, Роки, Эрин и Поппи. По словам смотрителя, поначалу он не волновался, потому что "она была свободолюбивым вороном и оставляла территорию Тауэра много раз".

"Я ее друг. И она обычно возвращалась к нам. Но не в этот раз. Поэтому я боюсь, что она больше не с нами", - сказал он BBC.

В заявлении в среду хранители Тауэра подтвердили его подозрения. Длительное отсутствие Мерлины указывает, что "она могла скончаться".

Для тех, кто пристально следит за такими вещами, это был важный знак. Чтобы пророчество сбылось, нужно, чтобы количество воронов в Тауэре стало меньше 6. Это тот минимум, который указан в королевском приказе. Но смотритель воронов Скайф пошел на хитрость и держал дополнительную птичку.

Читайте такжеFinancial Times: Следующие поколения не родились, что будет с экономикой мира?Издание пишет, что "осуществление пророчества" можно было предсказать еще в августе прошлого года. Тогда из-за пандемии COVID-19 Лондонский Тауэр остался без легионов своих посетителей. Вороны загрустили и стали тревожными без контактов с людьми, которые приносили им вкусности в придачу к ежедневным рационам.

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Перевод: Лесь Дымань