В нем можно прогуляться по мощеным улочкам, ведущим от гавани к средневековому центру города, внесенному в список ЮНЕСКО.

Висмар - готический город с фронтонами и красным кирпичом на балтийском побережье северной Германии.

В нем можно прогуляться по мощеным улочкам, ведущим от гавани к средневековому центру города, внесенному в список ЮНЕСКО. В городе также можно ощутить тень графа Орлока, вампира, который терроризировал эти самые улицы более века назад. Это потому, что Висмар – не просто очаровательный средневековый город; это также легендарное место действия шедевра режиссера Ф. В. Мурнау 1922 года "Носферату: Симфония ужаса", пишет BBC.

По городу развешены мемориальные доски, увековечивающие места, где Мурнау снимал некоторые из самых захватывающих сцен кино в этом городе XIII века: одна на площади Марктплац, где над головой возвышается богато украшенная башня, похожая на павильон; и другая возле скромной церкви Святого Духа, где находится прекрасный сад.

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Немой фильм, вольная адаптация "Дракулы" Брэма Стокера, повествует о немецком агенте по недвижимости Томасе Хуттере во время его путешествия в Трансильванию, чтобы встретиться с графом Орлоком. Вампир, завороженный кровью Хаттера и фотографией его жены Эллен, следует за ним обратно в вымышленный "Висборг" (Висмар), где он распространяет чуму и смерть, пока Эллен не жертвует собой, заманивая вампира в смертоносные лучи рассвета.

Даже спустя столетие Висмар по-прежнему наслаждается своей ролью реального места действия одной из самых запоминающихся историй ужасов. Один из немногих случаев, когда туристы действительно съехались в этот относительно тихий город с населением 44 тыс. человек, был в 2022 году, когда Висмар праздновал столетие Носферату.

Сегодня Висмар остается безлюдным, приветствуя в основном немцев, желающих насладиться коротким балтийским летом. Его туристический сезон начинается в марте с Дней сельди (в этом году 15–30 марта), когда "вся рыночная площадь пахнет жареной сельдью", говорит глава туристического управления Висмара Сибилла Донат.

Город находился под шведским правлением с 1648 по 1803 год (наследие до сих пор заметно в его барочной архитектуре) и празднует свое многокультурное наследие на ежегодном Шведском фестивале в августе.

"Мы ожидаем туристов из-за рубежа, а также молодых немецкоговорящих гостей. Мы готовы: у нас есть англоговорящие гиды, и все люди, работающие в секторе туризма, также говорят по-английски, как и многие жители", - сказала Донат.

Тематические туры по Висмару с англоговорящим гидом доступны по запросу с марта по октябрь. Для особенно запоминающихся впечатлений Донат рекомендует запросить гида в костюме, несущего гроб. Посетители также могут повторить путь Орлока во время двухкилометровой самостоятельной пешеходной экскурсии, которая простирается от площади Марктплац до гавани.

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