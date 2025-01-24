Изначально планируется запуск одного кругового рейса в день.

На фоне успеха запущенного в декабре 2024 года прямого скоростного поезда между Берлином (Германия) и Парижем (Франция), железнодорожные операторы двух стран, немецкий Deutsche Bahn и французской SNCF, теперь рассматривают возможность расширения сотрудничества.

Как пишет Der Spiegel, обе компании объявили, что вскоре между Парижем (Франция) и Мюнхеном (Германия) откроется несколько прямых рейсов.

"Мы начнем с ежедневного кругового рейса. Если спрос будет развиваться позитивно, DB и SNCF совместно проанализируют возможность расширения услуги", – заявила пресс-секретарь SNCF Шарлотта Кайо, комментируя перспективу запуска поездов из французской столицы до главного города Баварии.

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Транспортники поясняют, что бурно развивающиеся международные перевозки на дальние расстояния показывают, что люди хотят путешествовать через границы по экологически чистым железным дорогам.

"Взамен они готовы мириться с более длительными поездками, как показывает успех маршрутов "Берлин – Париж" и "Франкфурт – Марсель", – добавил директор по междугородним перевозкам DB Михаэль Петерсон в комментарии dpa.

По его словам, новое прямое сообщение ICE между Берлином и Парижем было очень хорошо воспринято.

"У нас выше среднего уровень предварительного бронирования на первый квартал, и заполняемость поездов очень высокая – 90%", – рассказал Петерсон, также добавив, что почти 75% всех путешественников на данный момент проехали весь маршрут, т. е. между Берлином и Страсбургом или Парижем.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Париж (Франция) и Милан (Италия) соединят прямым поездом уже с 1 апреля 2025 года.

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