Аэропорт будет закрыт весь день.

В пригороде Лондона Хейсе произошел взрыв на подстанции, в результате без света остались тысячи людей, а крупнейший британский аэропорт Хитроу остановил работу, пишет CNN.

Аварийные службы были вызваны на место происшествия в 23:23 в четверг. Причина пожара пока не установлена. Сообщается, что на подстанции горел трансформатор, около 150 человек были эвакуированы из близлежащих домов. Сейчас на месте происшествия работают 10 пожарных машин и около 70 пожарных.

Scottish and Southern Electricity Networks сообщила в сообщении на X, что в этом районе произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 16 300 домов.

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Также из-за отключения электроэнергии крупнейший в Британии аэропорт Хитроу будет закрыт весь день. Из-за этого уже пришлось перенаправить не менее 120 рейсов, которые уже находились в воздухе, согласно Flightradar24.

Хитроу — один из самых загруженных двухполосных аэропортов в мире, в котором ежедневно совершается около 1300 взлетов и посадок. Так что прекращение работы аэропорта нарушит работу авиакомпаний по всему миру.

В заявлении на своем веб-сайте и в социальных сетях аэропорт Хитроу сообщил, что всем пассажирам рекомендовано не ездить в аэропорт. "Для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта", — говорится в заявлении.

Ранее в аэрропорту "Львов" заявляли, что по оптимистичному сценарию, уже в апреле-мае 2025 года аэропорт могут открыть для полетов.

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