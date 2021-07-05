По свидетельствам очевидцев, пилот выгонял пассажиров, кричал на них, и называл себя "королем самолета".

В аэропорту польского города Познань вспыхнул скандал с украинцами – пилот рейса Ryanair до Одессы не пускал пассажиров с билетами на борт. Рейс вылетел с задержкой более часа, а 30 человек с билетами на борт так и не попали.

Как сообщает «Wyborcza poznan», пилот, по свидетельствам очевидцев, выгонял пассажиров, кричал на них, и называл себя «королем самолета». При этом в аэропорту людям не смогли объяснить причину происходящего.

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В аэропорту Познань-Лавица инцидент комментируют осторожно. Представитель аэропорта Блажей Патрин (Błażej Patryn) заявил, что у него нет информации о некорректном поведении кого-то из членов экипажа в отношении пассажиров. По его словам, при регистрации пассажиров возникли проблемы, но подробностей пока нет. Ситуация расследуется.

Ранее возле города Тарнув в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали, им также оказал помощь прибывший на место инцидента украинский консул.

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Автор: Дмитрий Захаров