Местные власти заявили, что самокаты создают дополнительную опасность для пешеходов.

Электросамокаты могут запретить в Париже. Причиной тому стала гибель женщины, которую сбили девушки на самокатах в пешеходной зоне на набережной Сены.

Об этом сообщает Le Figaro.

Местные власти заявили, что не продлят договора с сервисами проката, если те не ограничат скорость самокатов и не усилят контроль за парковкой.

"Или самокаты перестанут создавать проблемы и дополнительную опасность, прежде всего для пешеходов, или мы рассматриваем полный запрет электросамокатов самообслуживания в конце контракта в октябре 2022 года", - говорится в сообщении.

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По словам помощника мэра французской столицы, некоторые города уже запретили самокаты из соображений безопасности. При этом он потребовал от владельцев проката ограничить скорость на электросамокатах до 10 км/ч, особенно в зонах возле школ и мест скопления людей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили женщину, гулявшую вдоль Сены. Женщину буквально снесли с ног, из-за чего она упала и ударилась головой о тротуар. У женщины остановилось сердце, но медикам удалось ее реанимировать. Спустя несколько дней пострадавшая все же умерла в больнице.

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Автор: Анастасия Горбачева