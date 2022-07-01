Семья погибшего ребенка уехала за границу, спасаясь от войны.

На Французской Ривьере пятилетнего украинца сбил электросамокат. Малыш получил тяжелые травмы и умер в больнице в тот же день. Его семья уехала из Украины, спасаясь от войны.

Об этом сообщает местное издание Nice-Matin.

Трагедия произошла на пешеходном переходе на Английской набережной в Ницце.

"Мальчик держался за сумку, которую держала и его мать, но шел чуть впереди нее. 40-летний мужчина на электросамокате, который ехал с чрезмерной скоростью, не смог избежать столкновения с ребенком. Несмотря на травму и падение, водитель самоката сразу позаботился о ребенке", – рассказали в полиции.

На трагедию уже отреагировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он заявил о "глубоком сожалении" по поводу инцидента и о том, что власть рассмотрит все возможные варианты для избежания подобных случаев в будущем. Отмечается, что аварии с участием самокатов случаются все чаще.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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