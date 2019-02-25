В Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара в его родном городе

Власти Медельина объяснили, что хотят избавиться от темной истории и подчеркнули на перерождении города.

Шестиэтажный дом, в котором некогда жил один из крупнейших в мире наркобаронов Пабло Эскобар, снесли с помощью взрывчатки. Власти города Медельин надеются, что это поможет порвать с историей величайшего преступника в Колумбии и дать начало перерождению города.

Инженер Родриго Гомез рассказал Business Insider, что в дом Эскобара заложили 180 зарядов взрывчатки. Пришлось также создать зону безопасности в радиусе 100 метров от особняка.

«1,5 тысяч людей, которые жили рядом, эвакуировали из соображений безопасности», - пояснил Гомез.

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После взрыва облако пыли поднялось на 10 метров в воздух. Нынешний президент Колумбии Иван Дуке был еще подростком, когда Пабло Эскобара застрелили во время перестрелки с полицией в 1993 году. По словам колумбийского лидера, снос дома главаря наркокартеля «означает, что история не будет написана на условиях преступников, а через признание жертв».

Белое здание стояло в районе Эскобара в Медельине. Оно пережила взрыв автомобиля в 1988 году. И с того времени никто из членов семьи главаря наркокартеля в нем не жил. Впрочем, он привлекал внимание иностранных туристов, которые каждый день приезжали в родной город Эскобара. Наплыв увеличился после того, как Netflix снял сериал под названием Narcos, в котором рассказывалась история Эскобара и других членов медельйинской наркомафии.

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Однако, мэр города Федерико Гутейррез продвигал предложение снести дом наркобарона и построить на его месте парк, посвященный тысячам жертв включительно с кандидатами в президенты и 500 полицейскими, которых убили головорезы Эскобара во времена расцвета медельинского картеля в 1980-1990-х годах.