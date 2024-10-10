FlixTrain намерен существенно расширить свою региональную маршрутную сетку, добравшись до "обделенных" небольших городов.

Немецкий железнорожный перевозчик FlixTrain (кровный родственник FlixBus), являющийся одним из немногих конкурентов крупнейшего железнодрожного перевозчика страны, госкомпании Deutsche Bahn, объявил о планах существенно расширить свою региональную маршрутную сетку.

Как пишет Euronews Travel, на данный момент маршруты FlixTrain охватывают только дальние расстояния между такими крупными транспортными узлами, как Гамбург, Кельн, Берлин, Франкфурт и Штутгарт, но вскоре он предоставит своим клиентам возмодность проще добраться до небольших городов, включая Киль, Любек и Кайзерслаутерн.

Для этого он пойдет на сотрудничество с региональными операторами поездов, включая Deutsche Bahn, чтобы "соединить свои маршруты с большим количеством региональных направлений, открывая сотни новых маршрутов по всей Германии".

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При это в компании пообещали, что пассажиры смогут использовать один билет как для дальних поездок в поездах FlixTrain, так и для пересадки на поезд региональных партнеров, чтобы добраться до конечного пункта назначения:

"Примерно в 200 дополнительных городов можно будет добраться с помощью комбинированных билетов, которые состоят из поездки на FlixTrain и региональной поездки"

Как сообщал УНИАН, буквально на прошлой неделе Deutsche Bahn объявила о повышении цен на большинство билетов на свои поезда с 15 декабря 2024 года.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Германии поднимется стоимость единого проездного билета, позволяющего безлимитно пользоваться всем городским и региональным транспортом по стране.

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