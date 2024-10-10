Немецкий железнорожный перевозчик FlixTrain (кровный родственник FlixBus), являющийся одним из немногих конкурентов крупнейшего железнодрожного перевозчика страны, госкомпании Deutsche Bahn, объявил о планах существенно расширить свою региональную маршрутную сетку.
Как пишет Euronews Travel, на данный момент маршруты FlixTrain охватывают только дальние расстояния между такими крупными транспортными узлами, как Гамбург, Кельн, Берлин, Франкфурт и Штутгарт, но вскоре он предоставит своим клиентам возмодность проще добраться до небольших городов, включая Киль, Любек и Кайзерслаутерн.
Для этого он пойдет на сотрудничество с региональными операторами поездов, включая Deutsche Bahn, чтобы "соединить свои маршруты с большим количеством региональных направлений, открывая сотни новых маршрутов по всей Германии".
При это в компании пообещали, что пассажиры смогут использовать один билет как для дальних поездок в поездах FlixTrain, так и для пересадки на поезд региональных партнеров, чтобы добраться до конечного пункта назначения:
"Примерно в 200 дополнительных городов можно будет добраться с помощью комбинированных билетов, которые состоят из поездки на FlixTrain и региональной поездки"
Как сообщал УНИАН, буквально на прошлой неделе Deutsche Bahn объявила о повышении цен на большинство билетов на свои поезда с 15 декабря 2024 года.
Кроме того, с 1 января 2025 года в Германии поднимется стоимость единого проездного билета, позволяющего безлимитно пользоваться всем городским и региональным транспортом по стране.
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