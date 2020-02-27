Как дешевле путешествовать по Европе: плюсы и минусы при поездках на автобусах FlixBus

Бюджетный автобусный перевозчик FlixBus сравнительно молодая компания – его основали в Германии в 2013 году, и за семь лет работы он успел укрепиться на лидирующих позициях в Европе - в 2019 году FlixBus перевез 62 миллиона пассажиров. Схема работы перевозчика в том, что он предоставляет услуги дальних пассажирских автобусных перевозок по широкой транспортной сети по весьма приятным ценам. При этом Flixbus работает не самостоятельно, а в сотрудничестве с локальными автобусными компаниями. Последние отвечают за выполнение рейсов по маршрутам, преимущественно с использованием их собственного автобусного парка, тогда как Flixbus занимается всем остальным. Кроме того, в 2017 году Flixbus запустил в своей родной стране железнодорожные перевозки FlixTrain, а в 2018 году вышел на рынок США.

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На украинском рынке Flixbus появился впервые в 2017 году, однако тогда перевозки осуществлялись транспортными компаниями других стран. Полноценное же представительство перевозчика в нашей стране открылось летом 2019 года, и на данный момент FlixBus выполняет рейсы из 10 украинских городов (Винница, Житомир, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Умань и Хмельницкий) в города Германии (Аугсбург, Ашаффенбург, Байройт, Берлин, Билефельд, Брауншвейг, Вюрцбург, Ганновер, Дармштадт, Дортмунд, Дрезден, Дуйсбург, Дюссельдорф, Ингольштадт, Карлсруэ, Кельн, Лейпциг, Магдебург, Манхайм, Мюнхен, Мюнхеберг, Нюрнберг, Росток, Ульм, Франкфурт, Хайдельберг, Халле, Хемниц, Цвикау, Штутгарт, Эссен), Венгрии (Будапешт), Польши (Варшава, Вроцлав, Жешув, Катовице, Краков, Люблин), Чехии (Брно, Градец-Кралове, Либерец, Оломоуц, Острава, Плзень, Прага) и Австрии (Вена). Маршрутная сеть довольно неплохая, и это не говоря о том, сколько направлений доступны внутри Европы – компания работает более чем в 30 странах, и продолжает расширяться. Буквально на днях объявили о запуске рейсов из Франции в Марокко, таким образом выйдя на рынок Африки.

Цены у FlixBus на европейские направления из городов Украины стартуют примерно от 20 евро. Хотя стоит понимать, что в данном случае речь идет о небольших расстояниях, тогда как за билет, к примеру, из Киева до Берлина придется заплатить не менее 60 евро, что будет раза в два дороже авиарейсов от лоукостеров. При этом ехать придется более суток, возможно, с пересадкой, да и задержки из-за очередей на границе Украины с ЕС весьма вероятны. При наличии такого большого количества предложений от авиакомпаний, все же сложно убедить пассажиров тащиться из Украины в Европу на автобусе.

Тем не менее, очевидно, спрос на услуги Flixbus среди украинцев есть, ведь первыми результатами работы своего представительства в нашей стране в компании остались довольны. В свежем релизе FlixBus даже отметили, что успех на украинском рынке побудил компанию к дальнейшему развитию в регионе, в частности, к выходу в страны Балтии.

В Украине же перевозчик намерен развивать внутренние перевозки, и это может стать действительно перспективным направлением, учитывая их низкий уровень в стране. Ранее УНИАН.Туризм уже писал о том, как сложно передвигаться по нашей стране туристам, если у них нет машины – огромное количество прекрасных уголков остаются недоступными, ведь туда не ходят ни поезда, ни автобусы. А если и ходят какие-то маршрутки, то адекватное расписание еще попробуй найди, да и качество их оставляет желать лучшего. А уж о том, как сложно купить билет онлайн, вообще лучше промолчать.

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Расскажем немного, как FlixBus работает в Европе, в частности, в самой Германии. Хотя местный железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (который, к слову, взялся консультировать нашу «Укрзализныцю» на пути к реформам) и предлагает широкую маршрутную сетку з большой частотой рейсов, из-за высоких тарифов даже немало немцев предпочитают выбирать альтернативные средства передвижения. Больше всех FlixBus любят студенты и путешественники, хотя на самом деле публика ими пользуется самая разная.

К примеру, из немецкого Дортмунда можно запросто попасть в Амстердам за 15 евро, а внутри страны легко «кататься» и за 5 евро. При этом, как правило, FlixBus делает мало остановок на маршруте, ведь его основная задача не пригородное сообщение, а перевозки на дальние расстояния. Маршрутная сеть компании охватывает не только крупные города (Амстердам, Берлин, Брюссель, Париж и так далее), но и небольшие городки или отдаленные туристические локации. Так, в той же Германии автобусы FlixBus заезжают в крупнейший парк развлечений страны «Европа-парк» или же на Остров цветов Майнау на Боденском озере. Это если бы у нас автобус делал остановку недалеко от замков Западной Украины, куда сейчас попробуй так просто попади без машины, или останавливался возле удобного выхода к Каховскому водохранилищу или Голубым озерам.

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Еще один удобный момент – у FlixBus много ночных маршрутов, что очень подходит туристам по двум причинам. Во-первых, если вы активный путешественник и хотите как можно больше увидеть при небольшом отпуске, просто обидно тратить на переезд между городами дневное время. Во-вторых, шестичасовой ночной рейс по Европе у FlixBus обойдется примерно в 15 евро, а это намного дешевле ночи в отеле! Конечно, это уже для самых отчаянных туристов, но пару раз за двухнедельную поездку можно.

Впрочем, есть в работе FlixBus определенные особенности, которые вызывают немало нареканий среди пассажиров. Во-первых, автобусы часто опаздывают, и если ваш маршрут предусматривает пересадку менее получаса, вы сильно рискуете опоздать на второй автобус. А потому единственное решение – не составлять маршрут «впритык». Я лично, совершив около 30 поездок на автобусах FlixBus по Европе, один раз столкнулась с задержкой рейса более, чем на час, и еще несколько раз минут на 20. Задержки до 5 минут я не считаю. При этом, справедливости ради, в своем мобильном приложении компания исправно информирует пассажиров, насколько опаздывает их рейс на посадку.

Вторая особенность – часто остановки FlixBus бывают не в самых удобных местах. Далеко не всегда место посадки вплотную прилегает к вокзалу, и в итоге пассажиру приходится потратить какое-то время на поиски остановки. А бывают такие случаи, что остановка FlixBus находится не в центре города, а где-то на отшибе. Потому лучше сразу изучить этот вопрос при помощи Гугл-карт, чтобы потом не пришлось с вещами наперевес разыскивать автобус в другом конце города.

Если говорить о самих остановках FlixBus, то, как правило, они не имеют ничего общего с полноценным вокзалом, а скорее напоминают обычную автобусную остановку. А потому если планируете ночной рейс, тоже лучше заранее «изучить» местность, чтобы не вышло так, что вы глубоко за полночь пару часов стоите у дороги в ожидании автобуса, а по близости нет ни туалета, ни кафешки.

Если говорить о техническом состоянии автобусов, то оно бывает разное по той причине, что предоставляются они местными компаниями, осуществляющими рейсы. Потому даже если при покупке билета вам обещают вай-фай и розетки в пути, далеко не всегда они функционируют. И тут вам полезный совет - просто не стоит слишком сильно полагаться на то, что вот вы сейчас сядете в автобус и подзарядите свой почти мертвый телефон.

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Отдельная история с FlixTrain, который курсирует внутри Германии и призван составить конкуренцию дорогущему Deutsche Bahn – там, где второй просит за билет 20 евро, FlixBus предлагает доехать за 5 евро. Впрочем, именно поезда компании вызывают больше всего нареканий пассажиров. Я, например, пользовалась ими всего два раза, и оба раза не без приключений. В первом случае посадку на мой рейс перенесли с центрального ж/д-вокзала города на промежуточную станцию где-то в пяти километрах от центра, а во втором – и вовсе из одного города в соседний. Кроме того, поезда FlixTrain почти всегда переполнены. И если билеты на автобусы продаются строго по количеству сидячих мест, то с поездами это не работает – мест продается явно больше, чем сидений, да и никто особо не контролирует, как пассажиры занимают места. Порой бывает так, что компания из четырех человек займет купе для шестерых своими вещами, и у вас уже нет возможности туда втиснуться. А потому нужно быть готовым, что придется провести всю дорогу в коридоре, особенно если садитесь на промежуточной станции.

И раз уж мы затронули тему переноса рейсов – такое с FlixBus тоже случается, хотя не сказать, что так уж часто. Я с этим тоже сталкивалась несколько раз – либо выезд переносился на полчаса позже, либо время на пересадку увеличивалось.

Тем не менее, свою основную задачу по доставке пассажира из пункта А в пункт Б за приятную цену FlixBus выполняет, хоть и не всегда вовремя. И если учитывать при планировании маршрута все вышеперечисленные особенности, то проблем не будет.

Марина Григоренко