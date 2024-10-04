Цены на билеты на поезда в Германии с декабря вырастут на 5,9-6,6%.

Вслед за повышением стоимости единого проездного на 20%, представители главного железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn объявили о поднятии цен на все билеты на поезда, которыми управляет компания.

Так, уже с 15 декабря в среднем на 5,9% подорожают билеты по тарифу Flexpreise ("гибкий билет", позволяющий пассажиру выбирать дату и время поездки по определенному маршруту) и на столько же поднимется цена билетов на одну поездку, а цена на BahnCard 100 (подразумевает бесплатный проезд на всех поездах Deutsche Bahn в течение года) будет увеличена в среднем на 6,6%, сообщает Bild со ссылкой на представителей компании.

Стоимость проездных на BahnCard 25 и BahnCard 50, а также льгодных билетов Saver и Super Saver с лимитированным количеством поездок не изменится.

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Отметим, вопрос поднятие цен на билеты на поезда назревал в Германии уже давно. С конца 2023 года транспортную систему страны лихорадило из-за многочисленных забастовок железнодорожников, требующих повышения зарплат и улучшения условий труда. После длительных споров, руководство Deutsche Bahn все же согласилось пойти на компромисс с персоналом. Наивно было полагать, что дополнительные финансовые расходы на зарплаты железнодорожникам не лягут на плечи пассажиров.

В прошлом году также состоялось частичное повышение цен на билеты на поезда в Германии. Так, стоимость билетов по тарифам Flex и Bahncard 25 выросла примерно на 5%. В Deutsche Bahn такое решение объяснили "экономическими проблемами и значительным увеличением затрат, особенно в результате недавних коллективных соглашений".

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