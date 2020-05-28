В Дубае обнародованы новые правила работы ресторанов

Рестораны могут работать до 23:00, однако вход посетителей старше 60 лет и детей до 12 лет воспрещен.

Дубайский муниципалитет объявил о снятии ограничения для ресторанов эмирата, которое гласило, что число посетителей не должно превышать 30% от общей вместимости помещения, с 27 мая 2020 года.

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Наряду с этим, в заведениях общественного питания сохраняется правило социального дистанцирования, которое означает, что либо столы должны быть отодвинуты на 2 метра друг от друга, либо должны разделяться пластиковой перегородкой.

Число посетителей за одним столом не должно превышать четырех человек, за исключением членов больших семей. Алкоголь, как было объявлено ранее, будет подаваться при заказе блюд и только на столы, передает russianemirates.com.

При этом горячительные напитки можно подавать в стеклянной таре, а не в пластиковых стаканах, как было объявлено ранее, при условии, если ресторан может обеспечить необходимую дезинфекцию и санитарную обработку посуды.

Бары до настоящего момента остаются закрытыми. Рестораны могут работать до 23:00, однако вход посетителей старше 60 лет и детей до 12 лет воспрещен.

Запрет на посещение распространяется и на гостей с респираторными и хроническими заболеваниями. На входе будет осуществляться процедура измерения температуры тела всех гостей. Правило об обязательном ношении масок также сохраняется.

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