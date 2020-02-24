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В Дубае открылся отель для отдыха с питомцами (фото)

11:55, 24 февраля 2020
Новости туризма
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К размещению принимаются животные любого размера \ instagram.com/radissonred

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В отеле – 104 современных номера, 8 люксов и 59 апартаментов, а также ресторан OUIBar + Terrace и бар на крыше у бассейна, сообщает whatson.ae.

Проживание с животными разрешено во всех отелях бренда Radisson RED, и дубайская гостиница – не исключение. Если постоялец хочет заселиться с домашним питомцем, ему не придется оплачивать проживание любимца дополнительно – достаточно предупредить об этом персонал отеля при совершении бронирования.

Комнаты отеля оформлены в современном дизайне \ radissonhotels.com

В отеле могут проживать любые домашние животные – вне зависимости от породы и размера. До 29 февраля в отеле действуют специальные тарифы на проживание. Отель в своем дизайне апеллирует к ценностям миллениалов, в нем есть яркий дизайн и современные удобства для молодых людей, предпочитающих городской отдых

В отеле – 104 современных номера \ radissonhotels.com
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