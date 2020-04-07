​В Дубае будет впервые построен храм мормонов

Первый на Ближнем Востоке храм мормонов появится в выставочном городке "ЭКСПО-2020".

Храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней будет построен в Дубае, на площадке выставочного городка «ЭКСПО-2020» после завершения всемирной выставки.

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Церковь, насчитывающая 16 млн последователей по всему миру, станет еще одним храмом в многоконфессиональной «семье» Объединенных Арабских Эмиратов. Такое решение было принято на ежегодной генеральной конференции в штате Юта (США).

Президент церкви Рассел Нельсон отметил, что храм будет построен в ответ на предложение властей ОАЭ и станет первым храмом мормонов на Ближнем Востоке. Он будет символизировать дух религиозной толерантности и единства, сформированные в стране, где проживают представители 200 национальностей, сообщают russianemirates.com.

Отмечается, что еще один новый храм будет построен в Шанхае. Всего в мире построено 168 храмов мормонов. Приблизительное число последователей данной веры в ОАЭ составляет от 1,5 до 2 тыс. человек.

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