Несколько стран Северной и Западной Европы уже страдают от снегопадов и морозов.

Путешественникам, которые планируют посетить Северную и Западную Европу на зимние праздники, рекомендуют быть готовыми к сильным холодам и снегопадам, которые уже охватили несколько стран.

Морозная погода уже начала вызывать сбои в курсировании транспорта в некоторых странах Северной Европы, а местами аэропорты были вынуждены отменить рейсы. В частности, на днях в Великобритании отменили немало рейсов из-за низкой температуры.

Другие страны, такие как Польша, Франция и Финляндия, также испытывают перебои в работе транспорта из-за низких температур, сообщает SchengenVisaInfo.

Видео дня

В частности, метели на территории Польши привели к масштабным перебоям в транспортном сообщении. Учитывая угрозу снегопадов, Институт метеорологии Польши посоветовал гражданам быть осторожными, попадая в регионы, пострадавшие от сильного снега.

Франция также пострадала от мороза, поэтому недавно правительство страны объявило предупреждение о снеге и гололедице, переведя в состояние повышенной готовности всего 28 департаментов. В течение недели во Франции ожидается в среднем от двух до пяти сантиметров снега по всей стране.

Суровые погодные условия затронули также Финляндию и другие скандинавские страны. В начале этой недели южные районы Финляндии пострадали от сильных ветров и снегопадов. Учитывая текущую ситуацию в стране, власти Хельсинки предостерегли автомобилистов от необязательных поездок.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Государственная пограничная служба Украины предупредила об очередях из автомобилей в пунктах пропуска на границе с Польшей во Львовской и Волынской областях из-за сложных погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите красивые фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.