Решение вступит в силу 15 ноября 2021 года.

Испания оставит возможности для путешествий только для полностью вакцинированных украинцев, тогда как до этого туда можно было попасть без каких-либо дополнительных условий.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15.11. До того все остается, как есть", – написал Кулеба.

Условия въезда в Испанию для украинцев

Начиная с 15 ноября с туристической целью разрешен въезд в Испанию из Украины только гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19 вакциной, которая признана Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечении 14 дней со дня получения последней дозы): Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Spikevax/Moderna, Coronavac/Sinovac.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacВсе пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля или скачать мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытию в Испанию.

Пассажиры, которые будут путешествовать в разрешенных случаях из Украины в возрасте от 12 лет, прибывающие в Испанию через воздушные, морские и суходольные пункты пропуска из стран, отнесенных к зоне риска, должны предоставить один из таких документов:

справку о получении полного курса вакцинации от СOVID-19

отрицательный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда)

справку о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие СOVID

До 14 ноября включительно путешествия возможны без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие СOVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Марина Григоренко