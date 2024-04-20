Скоростной поезд снова помчится из Киева в Одессу.

Скоростной поезд Интерсити+ снова соединит Киев и Одессу, но пока что в тестовом режиме. Украинцы уже могут купить билеты.

"Поезд №761/762 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50", - сообщили в Укрзалиныци.

Отмечается, что билеты на Одессу уже можно купить в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов

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"На пасхальный уикенд увеличиваем предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая", - поделились в железнодорожной компании.

Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в течение ближайших дней.

Украинская железная дорога - последние новости

21 марта "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд №345/346 сообщением Черновцы - Ужгород.

Остановки предусмотрены на станциях Чоп, Батево, Мукачево, Карпаты, Свалява, Воловец, Славско, Сколе, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя.

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