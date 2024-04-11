Новой услугой можно воспользоваться в приложении перевозчика.

"Укрзализныця", которая недавно запустила онлайн-продажу билетов в Венгрию, открыла для всех украинцев доступ в своем приложении к сервису мониторинга билетов с возможностью автовыкупа, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что теперь для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

"В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.

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Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (поэтому проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить уведомление об уже выкупленных билетах.

В УЗ также отметили, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев – Вена. Однако можно получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

"Укрзализныця" – последние новости

5 апреля сообщалось, в Украине вскоре появятся "семейные вагоны". В "Укрзализныце" заявили, что ближайшие несколько месяцев компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, путешествующих семьями. Курсировать они будут во внутреннем сообщении.

10 апреля стало известно, что Украина заключила соглашение с Соединенными Штатами Америки о передаче "Укрзализныце" 40 новых локомотивов. Особенность этого контракта в том, что это коммерческий кредит на условиях мирного времени.

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