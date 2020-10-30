Акционерная компания "Укрзализныця" с 1 ноября 2020 года уменьшает стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении.
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, теперь стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и от дня недели, в который пассажир совершает путешествие.
"В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов "туда - обратно" действует скидка 10%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что больше всего пассажиры поездов "Интерсити+" смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда.
Что этому предшествовало
- По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, "Укрзализныця" до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
Справка УНИАН
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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