Стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и от дня недели, в который пассажир совершает путешествие.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 1 ноября 2020 года уменьшает стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, теперь стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и от дня недели, в который пассажир совершает путешествие.

"В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов "туда - обратно" действует скидка 10%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего пассажиры поездов "Интерсити+" смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда.

Что этому предшествовало

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, "Укрзализныця" до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец