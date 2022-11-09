"Мармарошский экспресс" на границе между Украиной и Румынией планируют запустить уже в начале декабря 2022 года.

"Укрзализныця" 8 ноября 2022 года совершила первый пробный заезд на восстановленном участке "Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй", таким образом, еще больше приблизив возобновление железнодорожного сообщения между Украиной и Румынией.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, "Мармаросский экспресс" на границе между Украиной и Румынией планируют запустить уже в начале декабря 2022 года. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКр-3.

Отмечается, что чистое время в пути (без учета таможенных процедур) от Рахова, который превратится в еще один транспортный хаб Закарпатья, до румынской Вали-Вишеулуй составит около 40 минут. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке.

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"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR: от Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест, говорится в сообщении.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией

На данный момент Украина не имеет прямого железнодорожного сообщения с Румынией, поэтому попасть в соседнюю страну украинцы могут или автотранспортом, или пешком, или через Венгрию. Последний вариант является относительно надежным, но довольно длинным и с некоторым нюансами.

В конце октября 2022 года стало известно, что в Украине планируют запустить поезд, который будет курсировать из Ужгорода в Ивано-Франковск транзитом через территорию Румынии.

Кроме того, Украина начала восстанавливать пассажирское железное сообщение с соседней Молдовой. В частности, 5 ноября, впервые за 24 года, возобновилось обслуживание поездов на международном перегоне "Киев – Кишинев", соединив прямым рейсом столицы Молдовы и Украины.

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