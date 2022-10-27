Румынская сторона обещает завершить работы до конца текущего года.

В Украине планируют запустить поезд, который будет курсировать из Ужгорода до Ивано-Франковска транзитом через территорию Румынии.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита, сообщает ЗакарпатПост.

Железнодорожный маршрут из Ужгорода в Ивано-Франковск будет пролегать через следующие пункты: Ужгород - Тересва - международный железнодорожный пункт пропуска "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" - международный железнодорожный пункт пропуска "Деловое - Валя Вишеулуй" - Берлибаш - Рахов - Ивано-Франковск.

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"Речь идет о транзитном транспортном коридоре через территорию Румынии по широкой колее без пересадок. Открытие этого сообщения ориентировано на проезд в международном сообщении (только по биометрическим загранпаспортам)", - уточнил Микита.

Для воплощения таких планов еще необходимо отремонтировать 17 км железнодорожного пути на границе.

"Также отдельного объема работ и времени требуют два моста на маршруте на территории Румынии. Для следования уже готовы дизель-поезда, которые ожидают введения в соответствующие маршруты", - говорится в сообщении главы ОВА Закарпатья.

Румынская сторона обещает завершить работы до конца текущего года.

Сообщение с Румынией:

Ранее между Румынией и Украиной курсировал поезд дальнего следования "Киев-Бухарест", впрочем, пока он отменен.

Электричек между Румынией и Украиной не существует, хотя, согласно данным на сайте Госпогранслужбы Украины, возможности для пересечения украинско-румынской границы по железной дороге есть аж в четырех пунктах пропуска.

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