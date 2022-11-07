Маршрут сейчас обслуживает знаменитый "Поезд к победе", запущенный в конце августа 2022 года.

После 24-летнего перерыва, 6 ноября 2022 года возобновилось обслуживание поездов на международном перегоне "Кишинев – Киев", таким образом, соединив прямым рейсом столицы Молдовы и Украины. Первый рейс из Киева в Кишинев состоялся 5 ноября.

Как говорится в сообщении пресс-службы молдавских железных дорог в Facebook, железнодорожную линию "Кишинев – Киев" остановили 2 октября 1998 года. По словам директора компании Олега Тофилата, перезапуск поезда "Кишинев – Киев" является важной региональной вехой взаимосвязи: "Этот поезд предложит хорошее сообщение с аэропортом, мы намерены упростить логистику до аэропорта... У нас большие планы по развитию пассажирских перевозок – безопасного и комфортного транспорта. Мы живем во времена, когда мы можем достичь вещей, которые год назад казались невозможными. Уверен, что после победы наших братьев в Украине, мы возобновим сообщение с Одессой и другими городами".

В то же время посол Украины в Молдове Марко Шевченко заявил, что этот поезд обеспечит доступ граждан Украины в Европу: "Этот поезд с важной символикой. Это – "Поезд к победе", каждый вагон которого представляет временно оккупированный регион. Один посвящен Харьковщине, которая уже освобождена, и я уверен, что он действительно станет поездом победы. Это также символ нашего партнерства, мы рады, что вы с нами".

Видео дня

Напомним, "Поезд к победе", в составе которого курсируют 7 пассажирских вагонов с росписями, посвященными временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, которые сопротивляются российским войскам, впервые запустили 23 августа 2022 года. Тогда он курсировал по маршруту "Киев – Ужгород", а позже "Запорожье – Львов". Поезд периодически перенаправляют на другие рейсы – теперь пришла очередь маршрута "Киев – Кишинев".

Как курсирует поезд "Киев – Кишинев"

Поезд №351 К сообщением "Киев-Пассажирский – Кишинев" отправляется из украинской столицы по нечетным числам в 17:02, а прибывает в столицу Молдовы в 10:38 следующего дня. В пути поезд проводит 17,5 часов. Обратно поезд №351 Л отправляется из Кишинев по четным числам в 17:45, а прибывает в Киев в 11:48. В пути поезд проводит 18 часов.

Поезд делает промежуточные остановки на станциях Казатин-1, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжани, Вендичаны и Могилев-Подольский с украинской стороны, а также Вэлчинец, Окница, Бэлць-Ораш и Унгень с молдавской.

В составе поезде есть купейные вагоны, билеты в которых стоят от 2351,64 гривень, и плацкартные вагоны по цене от 1688,72 гривень за место.

Билеты можно приобрести на сайте "Укрзализныци" и в ее официальном приложении, а также на сайте "Молдавской железной дороги".

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