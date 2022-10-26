Переговоры по открытию пункта пропуска с румынской стороной были возобновлены только летом этого года.

Через две недели должен заработать новый пункт пропуска на украинско-румынской границе - "Красноильск-Вековую-де-Сус".

Об этом сообщил в Телеграмм-канале заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Красноильск - это долгострой. Работы здесь начались еще в 2015 году, через год приостановились, и последние шесть лет строительство было почти заморожено", – пояснил он.

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По словам Найема, переговоры по открытию пункта пропуска с румынской стороной были возобновлены только летом этого года.

"Сегодня на пункте пропуска установили баннеры "Добро пожаловать в Украину". Это финал реконструкции. Остались небольшие работы по подключению коммуникаций и обустройству рабочих мест для коллег из таможни и пограничной службы. Мы свою работу почти закончили, ждем завершения работ от румынских коллег, которым еще требуется время для обустройства дороги и инфраструктуры со своей стороны", – рассказал заместитель министра.

Пункт пропуска заработает поэтапно, сначала будет открыт проезд для легкового автотранспорта, впоследствии поедет пустой грузовой транспорт, а в перспективе Красноильск должен стать полноценным грузовым пунктом пропуска.

Украинские пункты пропуска

Со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину, нагрузки на пункты пропуска на украинской границе значительно возросли, особенно в сторону Польши.

Государственная граница между Румынией и Украиной составляет 613,8 км Там работают несколько пропускных пунктов, но из-за нагрузки очереди там довольно большие.

Открытие пункта пропуска должно разгрузить действующий пункт пропуска "Порубное-Сирет", где сейчас наблюдаются большие очереди из-за активного потока грузовиков в румынские порты.

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