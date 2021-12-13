В Карпатах объявили штормовое предупреждение.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах настойчиво советует воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщается на официальной странице отдела в Facebook.

В частности, по данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с интенсивным приростом снежного покрова удержится:

13 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области

13-14 декабря на высокогорье Закарпатской, в средногорье Львовской областей

В связи с этим, жителей этих регионов и туристов предупреждают о возможном схождении лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Читайте такжеОтныне желающие отправиться в горы на Закарпатье могут зарегистрироваться онлайнКроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 14 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщает Погода.УНИАН, по словам синоптика Игоря Кибальчича, до конца текущей недели в Украине установится снежный покров. Впрочем, высота первого снежного покрова будет очень символичной – от 1 до 10 сантиметров, и лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 сантиметров, в высокогорных районах – до полуметра и даже больше.

Автор: Марина Григоренко