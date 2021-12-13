Осадки стоит ожидать в конце текущей недели.

До конца текущей недели в Украине установится снежный покров, местами выпадет до полуметра снега и даже больше.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.ua.

"Высота первого снежного покрова будет очень символичной - от 1 до 10 сантиметров, и лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 сантиметров, в высокогорных районах - до полуметра и даже больше!"- рассказал синоптик.

Синоптик предупредил, что такое существенное нарастание высоты снежного покрова в Карпатах приведет к увеличению лавинной опасности.

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Но, по словам специалиста, говорить о наступлении метеорологической зимы еще рано.

Напомним, в ближайшую неделю погода в Украине будет напоминать классический ноябрь. Украинцев ждет относительно мягкий характер погоды, в некоторых областях выпадет снег, температура будет колебаться около 0°, будет облачно, ожидаются туманы.

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Автор: Екатерина Лиманская