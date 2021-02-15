Украинцы третий день не могут покинуть остров.

Почти 180 украинских туристов застряли в Индийском океане на Занзибаре.

Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам спикера, украинцы не могут покинуть остров из-за сломанного самолета.

«МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно быстрее решил вопрос их возвращения», — отметил Николенко.

По данным flightradar24, Boeing SkyUp с регистрацией UR-SQF доставил пассажиров из Киева в Занзибар 13 февраля. Обратно в Украину самолет так и не вылетел.

В тот же день туроператор Join UP!, который является заказчиком рейса, сообщил, что рейс задерживается «в связи с производственными причинами». 14 февраля в компании рассказали, что нашли для туристов гостиничные номера и работают над организацией рейса домой.

Читайте такжеЗанзибар, Египет и Западная Украина: стало известно, куда отправятся нардепы на зимние каникулы«По состоянию на 14 февраля все туристы, которые должны были возвращаться этим рейсом с отдыха домой, доставлены в отель. Туроператор и авиакомпания все время работали над решением ситуации, провели переговоры с партнерами в разных странах по получению разрешения на новый дополнительный маршрут, необходимый для обеспечения возвращения туристов в Киев. Вместе с тем действующие противокоронавирусные ограничения разных стран на пересечение границ иностранными гражданами значительно усложняют наши оперативные возможности для решения этого вопроса. Сейчас это один из основных факторов задержки рейса», — говорится в сообщении на сайте Join UP!

Позже в тот же день туроператор сообщил, что для возвращения туристов в Киев планируется выполнить рейс PQ 1972 Занзибар — Анталия — Киев. Предварительно рейс был запланирован на 21:00 по киевскому времени 14 февраля.

Один из украинских туристов, которые застряли на Занзибаре, Антон Ткачев, рассказал на своей странице в Facebook, что в первый день вылета их автобус развернули в аэропорту по пути к самолету. Пассажирам сказали, что это ради их же безопасности. Затем вылет отменили, а туристов расселили по гостиницам.

«Отели разные, но там, где мы были, был ужасный: тараканы, шум дороги, шумная дискотека под боком, отель на тройку с минусом в целом. Кому-то из рейса достался отель получше, кому-то еще хуже», — поделился Ткачев.

При этом, по его словам, туристов заселили около 23:00 и компания оплатила отели лишь до трех ночи. После этого людей снова повезли в аэропорт, однако время вылета переносили еще несколько раз, а пассажиров снова перевозили между гостиницами и аэропортом и заставляли ждать.

«Невероятно замучились, информации достоверной никто не дает. Постоянно таскаем за собой свой багаж, условия ужасные. Это просто издевательство и катастрофа! Вместо того чтобы просто заселить нас в более-менее нормальный отель и ждать действительно реального вылета, нас таскают по всем возможным локациям. С нами также есть семьи с маленькими детьми, вообще не представляю, как им, потому что нам и без детей несладко», — пожаловался пассажир.

Справка УНИАН. Занзибар — архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Растянулся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Крупнейшие острова — Занзибар и Пемба. Крупнейший город архипелага — Занзибар на острове Занзибар.

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Автор: Катерина Комолова