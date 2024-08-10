Отмечается, что на острове проживает чуть более 200 человек.

Из тысячи греческих островов 227 обитаемы, но не все они одинаково популярны среди туристов. Среди "неизведанных жемчужин" Греции стоит обратить внимание на остров Донуса.

Издание Express пишет, что самый восточный остров Малых Киклад, на котором, согласно переписи населения в 2021 году, проживает всего 213 человек. Он находится в 10 милях к востоку от более известного острова Наксос.

Большая часть населения проживает в главном поселении острова, Ставросе, состоящем из скопления белых домов и красивой церкви с видом на порт. В деревне также есть множество таверн, пекарен и магазинов.

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Несмотря на то, что этот остров посещает меньше туристов, чем более известные острова, такие как Миконос и Санторини, Донуса по-прежнему готова принять туристов, предлагая аренду жилья и другие туристические объекты.

Туристы, приезжающие на Донусу, получают возможность окунуться в местные традиции, ведь в теплые месяцы здесь проходит несколько фестивалей. Среди них - Фестиваль трактирщиков 27 июля, во время которого проводятся выставки фотографий и народного творчества, позволяющие посетителям познакомиться с историей острова, и праздник Агия София 19 сентября, религиозное мероприятие, проходящее в одноименной церкви в деревне Мерсини.

Как и многие другие греческие острова, Донуса может похвастаться несколькими красивыми пляжами, в том числе одним, расположенным всего в нескольких шагах от города Ставрос. Это пляж имеет мелкий песок, свободный доступ к воде. При этом со стороны гавани есть несколько тамарисковых деревьев, а в юго-восточной части - стена

Другой популярный пляж на острове - Кедрос, расположенный в получасе ходьбы от Ставроса. Его называют лучшим пляжем на острове с бирюзово-голубой водой.

Посетители Донусы также имеют возможность познакомиться с ее крошечными деревнями, почти не пострадавшими от времени, и некоторыми из ее природных чудес, включая мыс Аспрос Кавос на северо-западном краю острова и Спилия Тичу, одну из морских пещер на северо-восточной стороне.

Как сообщал УНИАН, ранее пляжи Греции попали в тройку самых чистых в Европе – там одни из самых прозрачных вод на материке.

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