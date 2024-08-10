Столица Италии страдает от буйных посетителей, которые совершают "ужасные поступки".

Рим, который в прошлом году видел самый большой наплыв туристов, страдает от буйных посетителей, которые совершают "ужасные поступки". Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что жители итальянской столицы шокированы дикими выходками туристов и угрожают навсегда покинуть свой родной город.

"В европейских горячих местах, таких как Барселона и Канарские острова, произошел всплеск протестов против британских отдыхающих, которые ищут отдых на солнце. Жители выходят на улицы с табличками "Иди домой" и даже брызгают в тех, кто ничего не подозревает, водяными пистолетами. Возмущение в основном объясняется негативным влиянием туризма на окружающую среду и местную экономику, что усиливается из-за домов для отдыха, принадлежащих зарубежным инвесторам", - говорится в статье. Видео дня

При этом в Италии ситуация достигла "нового минимума", что побудило жителей рассмотреть возможность убежать от хаоса. Так, Карло Верддоне, итальянский кинорежиссер, потрясен видом пьяных туристов в Риме, которые сбрасывают штаны, чтобы публично помочиться из-за серьезной нехватки общественных туалетов. В сочетании с непрерывным движением транспорта, мусором и безудержными граффити это побуждает Карло, римлянина с 1950 года, подумать об отъезде.

"Думаю об этом, правда, два-три раза в неделю. Дай мне сбежать. Это не только я. У меня есть много друзей, которые конкретно думают покинуть Рим. Это впервые. Если вы потратите 20 минут, глядя на мосты Понте Гарибальди или Понте Систо, вы увидите, как кто-то сбросит штаны и оставит сувенир", - признался он.

Режиссер назвал такое поведение "позорным" и "немыслимым" для "нормальной" европейской столицы, призвав власти установить больше общественных туалетов. При этом СМИ отмечает, что Рим, который в прошлом году посетило рекордные 35 миллионов туристов против 32 миллионов в 2022 году, борется с этой проблемой.

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80% туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха. Больше всего опасений туристы имеют по поводу будущего отдыха в Греции.

Также путешественники ожидают невыносимые условия для отдыха через пять лет в Турции, Испании, Кипре, Италии, Португалии и Мальте.

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