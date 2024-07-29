Летнюю прохладу в Испании стоит искать в городах за пределами Средиземноморья.

Многие популярные летние направления в Испании, в частности на побережье Средиземного моря, в этом году особо страдают от экстремальной жары и нехватки воды, так что туристов даже призывают воздержаться от поездок туда.

Однако издание Travel Off Path отыскало четыре невероятных направления, не относящиеся к Средиземноморью, где на данный момент намного прохладнее, но не менее очаровательно.

1. Ла-Корунья. Перспективное пляжное направление в часто упускаемом из виду испанском регионе Галисия, в самой северо-западной точке страны, Ла-Корунья – это исторический порт с сохранившимся средневековым городом, узкими пешеходными улочками и омываемый лазурными водами Атлантиког.о океана.

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Здесь туристы смогут изучить Башню Геркулеса, прекрасно сохранившийся римский маяк, возможно, самый старый из существующих, площадь Марии Питы, названную в честь отважной женщины, которая помогала защищать город от британских оккупантов, и неприступный замок Сан-Антон.

Современная пешеходная набережная города ведет от исторического центра к нескольким местам для купания, в частности, к золотистым пескам Плайя-де-Сан-Амаро и Орсан, а для тех, кто не переносит жару, местная морская погода в среднем составляет комфортные 19-20 градусов Цельсия в течение всего лета.

2. Сантандер. Столица Кантабрии и одна из наименее известных жемчужин северного побережья Испании среди испанцев пользуется большим спросом благодаря своим нетронутым пляжам, культурной значимости и умеренному морскому климату.

Главной достопримечательностью города является Паласио-де-ла-Магдалена – бывшая летняя резиденция испанской королевской семьи, спрятанная в устье залива города. Однако исторический центр, его собор с копьями и элегантный городской пейзаж Прекрасной эпохи также заслуживают посещения.

Что касается погоды, то средняя температура днем ​​в летние месяцы составляет около 20 градусов Цельсия, а после захода солнца – около 13 градусов Цельсия. Тем не менее, в пик летней жары, температура здесь может достигать 30 градусов Цельсия.

3. Хихон. Крупнейшее поселение в Астурии, еще одном автономном регионе Северной Испании, на протяжении веков добилось известности благодаря своей морской мощи: Хихон был одним из самых важных торговых центров Иберии как в Средние века, так и позднее, в эпоху Великих географических открытий.

В настоящее время это спокойный прибрежный город, который летом пользуется большой популярностью из-за свежих морепродуктов и более прохладного климата: прогуливаетесь ли вы по историческому рыбацкому кварталу Симадевилья с его вековыми домами или наслаждаетесь природой на Плайя-де-Сан-Лоренцо, вы защищены от теплового удара.

Как и во многих других районах Северной Испании, погода в Хихоне летом держится на уровне около 23 градусов Цельсия, а его довольно мягкие, длинные солнечные дни и умеренно прохладные вечера делают его идеальной альтернативой обжигающе жаркому Средиземноморью.

4. Доностия / Сан-Себастьян. Небольшой курортный городок, спрятанный на тихом конце Бискайского залива, Доностия (или Сан-Себастьян, как его еще называют) является летней столицей Страны Басков в Испании с ее живописной набережной и длинным песчаным пляжем Плайя-де-ла-Конча, окаймленным кристально чистой водой.

Старый город Доностии представляет собой лабиринт мощеных улиц, история которых насчитывает столетия, вдоль которых выстроились тапас-бары, простые рестораны морепродуктов, где подают свежевыловленную рыбу, и сувенирные лавки.

Летние температуры в Доностии обычно колеблются от 18 до 26 градусов Цельсия благодаря морскому климату и северному расположению Страны Басков, которая простирается вдоль Атлантического побережья, а не Средиземноморья. Здесь редко бывает слишком жарко, чтобы находиться на улице.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие направления для семейного отдыха в 2024 году.

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