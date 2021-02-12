28 января в Европейском Союзе пересмотрели список государств, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС.

Европейский Союз и Украина рассчитывают на восстановление туристических путешествий граждан после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, обнародованном на сайте Европейского совета.

"Совет ассоциации рассчитывает на возобновление путешествий без острой необходимости для наших граждан как только позволит эпидемическая ситуация", - говорится в заявлении.

Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.

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Автор: Виталий Саенко