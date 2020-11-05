Согласно пессимистическому сценарию, восстановление авиаперевозок произойдет не раньше 2029 года.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европе.

Прогнозы появились на сайте Евроконтроля.

Согласно оптимистическому сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной к лету 2021 года.

Наиболее вероятный сценарий - трафик уровня 2019 года вернется к 2026 году, если вакцина будет доступна к лету 2022 года.

Худший сценарий предполагает, что трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.

«Это катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности», - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

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Убытки авиаотрасли из-за пандемии

В IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ и призвали правительства стран мира вновь открыть границы для путешественников, внедрив тестирование на COVID-19 в аэропортах вместо самоизоляции по прибытию, одновременна продолжив финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы спасти воздушную отрасль от полного краха.

По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидается, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.

По оценкам Air Transport Action Group, из-за падения спроса на авиаперевозки около 4,8 миллиона рабочих мест, непосредственно связанных с воздушным транспортом, находятся под угрозой.

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Автор: Денис Прядко