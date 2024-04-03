Возглавил рейтинг шведский город Гетеборг.

В недавнем докладе ООН человечество предупредили о "красной тревоге", мол, некоторые последствия изменения климата будут "катастрофическими для цивилизации", если не принять срочных мер. И пока одни страны и города упорно игнорируют предупреждения ученых, другие вносят свой вклад в преодоление кризиса.

Свежий Глобальный индекс устойчивости направлений (The Global Destination Sustainability Index) определил города мира, которые уже сейчас стремятся к устойчивому будущему с низким уровнем выбросов углерода в атмосферу. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень переработки отходов, уровень загрязнения воздуха, количество велосипедных дорожек, экологичность общественного транспорта и даже процент номеров в отелях, сертифицированных как экологически чистые.

Возглавил рейтинг шведский город Гетеборг, который уже признавался самым экологичным городом мира ежегодно с 2016 по 2021 годы. Например, город создает лучшие условия для владельцев электротранспорта, а практически весь общественный транспорт в Гетеборге ездит на возобновляемых источниках энергии. Также в городе активно борятся с использованием одноразовой посуды и пластика.

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При этом аналитики отметили доминирование скандинавских стран в рейтинге, которые активнее всего наращивали темпы устойчивого развития. Так, большой скачок с 10-го места на второе совершила норвежская столица Осло благодаря улучшению стратегии и работы по ее реализации. Датский Копенгаген стабильно остается на третьем месте, а финский город Хельсинки оказался на четвертом месте, поднявшись с 12-го.

Топ-10 самых экологичных городов мира

1. Гетеборг, Швеция.

2. Осло, Норвегия.

3. Копенгаген, Дания.

4. Хельсинки, Финляндия.

5. Берген, Норвегия.

6. Орхус, Дания.

7. Ольборг, Дания.

8. Глазго, Великобритания.

9. Бордо, Франция.

10. Стокгольм, Швеция.

Всего в топ-40 попали 17 городов Западной Европы, один город из Северной Америки (канадский Монреаль) и семь городов Азиатско-Тихоокеанского региона (Сингапур, южнокорейский Гоян, тайские Сонгкхла и Бангкок, а также австралийские Мельбурн, Сидней и Брисбен).

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично – это может каждый, если взять себе за правило несколько простых вещей.

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