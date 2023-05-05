Губернатор Бали пожаловался, что за последний год на острове резко выросло количество правонарушений с участием туристов, большинство из них – из России.

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, ранее предложивший отменить упрощенный визовый режим для россиян, заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов на 100 лет.

Причиной для этого стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов на острове за последний год, а большинство нарушителей – россияне, цирует губернатора Бали местное издание Detik.

"Сейчас количество туристов, которые бесчинствуют, растет. Большинство из них из России", – заявил Костер.

Также чиновник заявил, что с января 2023 года по настоящее время из Индонезии был депортирован 101 турист, большинство из них – из России. В частности, сразу несколько человек были высланы из страны за обнаженные фото на священных для местных жителей локациях.

"Поэтому мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Систему квот на следующие 100 лет", – сказал он.

При этом он пожаловался, что большинство туристов-нарушителей все равно не приносят больших доходов местному бюджету, ведь они предпочитают арендовать дешевое частное жилье, передвигаться на велосипедах или скутерах и питаться приготовленной дома едой, покупая "расфасованный рис". А вот вреда от них куда больше.

Вероятно, речь идет о россиянах, которые перебрались на Бали из России за прошлый год.

Как сообщал УНИАН, не так давно власти Бали также решили запретить иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды аварий, в том числе со смертельным исходом.

Так, в феврале 2023 года полиция задержала российского туриста, который ехал на мотоцикле в пьяном виде и врезался в местного водителя, в результате чего тот был госпитализирован. В январе в другом дорожно-транспортном происшествии погибли турист из Украины и приезжий из России.

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