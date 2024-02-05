Остров Бали больше не справляется с потоками туристов.

Индонезийский остров Бали в течение многих лет оставался одним их самых желанных направлений среди любителей экзотического отдыха. Причем он оказался гораздо более доступным в плане цены, чем многие полагали. В итоге этот райский уголок в Индийском океане очень быстро заполонили туристы и релоканты всех мастей – и остров не справился с такими потоками.

Окончательно его добили россияне, хлынувшие на Бали после того, как Россия вторглась с войной в Украину – имеющие возможность выехать за границу жители страны-оккупанта продолжали ездить на остров как просто на кратковременный отдых, так и для более длительного проживания. В итоге весной 2023 года губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер сначала предложил отменить упрощенный визовый режим для россиян, а позже и вовсе заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов на 100 лет. Впрочем, это осталось в истории только в форме заявлений.

Тем не менее, позже стало известно, что с 2024 года Бали введет налог для туристов. Уже с 14 февраля все иностранные посетители, въезжающие на Бали, должны будут заплатить сбор в размере 150 000 индонезийских рупий (около 9,5 долларов США) на человека за въезд, вдобавок к 500 000 рупиям (около 32 долларов) за 30-дневную визу в страну, пишет Mirror.

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Местные чиновники заявили, что налог предназначен для противодействия чрезмерному туризму на острове, который в прошлом году принял около 4,5 миллионов отдыхающих – примерно столько же, сколько там проживает местных жителей.

При этом жители Бали часто были очень недовольны поведением туристов. Так, весной 2023 года после роста количества ДТП с участием иностранцев на Бали решили запретить туристам арендовать мотоциклы.

Кроме того, иммиграционный департамент Индонезии занялся депортацией иностранцев, которые незаконно работали на острове по туристическим визам.

Также на Бали представили новое руководство для туристов с правилами поведения. В частности, там содержатся инструкции о том, как одеваться и вести себя в священных местах и культурных достопримечательностях острова. Все из-за того, что в последнее время гнев местных жителей неоднократно вызывали иностранцы, фотографирующиеся обнаженными в священных местах. Примечательно, что такие фото особенно любят россияне – некоторых из них за это даже депортировали из Индонезии.

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