В последнее время на Бали увеличилось количество ДТП с участием иностранцев на мотоциклах.

На Бали решили запретить иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды аварий, в том числе со смертельным исходом.

С таким заявлением сегодня выступил местный губернатор Вайан Костер, сообщает Bloomberg.

"Они бесчинствуют и плохо себя ведут", – заявил губернатор.

Сообщается, что теперь иностранцы могут использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют определенным стандартам "для обеспечения качественного и достойного туризма".

На данный момент до конца не ясно, как будет действовать запрет. Однако Костер призывает министерство юстиции позволить аннулировать визы иностранным туристам, которые будут замечены за ездой на мотоциклах или если они совершат другие правонарушения, такие как нелегальная работа или неправомерное использование разрешений на пребывание.

Издание отмечает, что в последнее время на Бали увеличилось количество дорожно-транспортных аварий с участием иностранцев на мотоциклах. Так, в феврале полиция задержала российского туриста, который ехал на мотоцикле в пьяном виде и врезался в местного водителя, в результате чего тот был госпитализирован. В январе в другом дорожно-транспортном происшествии погибли турист из Украины и приезжий из России.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2022 года парламент Индонезии одобрил новый Уголовный кодекс, запрещающий секс вне брака. Причем это касается не только граждан страны, но и иностранцев.

Вскоре власти Бали заверили, что запрет не затронет туристов, отдыхающих на популярном курортном острове.

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