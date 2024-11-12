Таиланд считается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха среди европейцев, желающих избежать холодных зим. Также эта страна известна весьма лояльными ценами на продукты в местных магазинах.
Опытный путешественник Джо Биндлосс, за 20 лет написавший более 60 туристических гидов по различным странам мира, в своем блоге на Lonely Planet рассказал, реально ли бюджетно отдохнуть в Таиланде и что при этом стоит учесть.
"Стоимость поездки может сильно варьироваться в зависимости от того, куда вы направляетесь, и уровня комфорта, на который вы надеетесь, когда приедете сюда. Например, если вы проведете слишком много времени в Бангкоке или совершите много экскурсий и выпьйте много бутылочного пива, то вы, скорее всего, потратите гораздо больше", – отмечает Джо, также добавляя, что в последнее время цены в Таиланде стремительно растут.
По его словам, сейчас стандартная гостевая комната в Таиланде обходится в 500-1000 бат (около 15,50-31 долларов США), однако в хороших отелях цены будут на порядок выше.
При этом порция уличной еды в стране обходится в 40-100 бат (около 1,25-3,10 долларов), бутылка пива – в 80 бат (около 2,5 долларов), а дневная аренда скутера – в 150-300 бат (около 4,60-9,30 долларов). Цены на организованные экскурсии стартуют от 1500 бат (около 46 долларов).
18 советов для бюджетного визита в Таиланд от Джо Биндлосса
- Места для проживания дешевле в сезон дождей – с июля по сентябрь цены самые низкие, а с ноября по март самые высокие
- Ищите за пределами туристических центров – вряд ли цены там будут ниже, но там вы получите больше за те же деньги
- Экономьте на авиаперелетах в Таиланд – в зимний период цены обычно выше, но можно сэкономить, выбрав альтернативный маршрут через более дешевый аэропорт, скомбинировав его с поездкой на поезде
- Не поддавайтесь искушению воспользоваться услугами такси в аэропортах – лучше воспользоваться общественным транспортом или поймать такси за пределами аэропорта
- Останавливайтесь в гостевых домах или хостелах – в последние годы хостелы для бюджетных туристов хоть и подняли цены, но также они заметно повысили стандарты проживания
- Возьмите такси или сонгтео вместо тук-туков – они скорее для впечатлений, а не для передвижения, и цены на них туристические
- Откажитесь от внутренних рейсов и туристических минивэнов в пользу местных автобусов и поездов
- Арендуйте мотоцикл или скутер – это недорого, но водить нужно осторожно
- Ешьте в уличных киосках и на ночных рынках – это не только дешевле, чем в ресторанах, но и более аутентично
- Будьте готовы к высоким ценам на алкоголь – возможно, его потребление придется ограничить
- Ходите в бары с живой музыкой – в них редко взимается плата за вход, так что вы сможете получить бесплатные впечатления
- Учтите, что развлечения в местных национальных парках могут быть дорогостоящими, но проживание на их территории обычно более дешевое
- Посещайте монастыри Таиланда – чаще всего это бесплатно
- Выбирайте процедуры в горячих источниках – они обычно дешевле, чем спа
- Найдите экономичный тайский массаж – попробуйте поискать его за пределами люксовых отелей
- Учитесь подводному плаванию, ведь Таиланд – одно из самых дешевых мест для этого
- Возьмите свое снаряжение для активного отдыха – цены в Таиланде на эти услуги как правило рассчитаны на туристов
- Используйте общественный транспорт как экскурсионный – многие паромные маршруты открывают потрясающие виды на прибрежные острова, а автобусы дают возможность изучить окрестности городов
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшее время года для отдыха в Таиланде.
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