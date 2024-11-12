Стоимость поездки может сильно варьироваться в зависимости от того, куда вы направляетесь, и уровня комфорта, на который вы надеетесь.

Таиланд считается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха среди европейцев, желающих избежать холодных зим. Также эта страна известна весьма лояльными ценами на продукты в местных магазинах.

Опытный путешественник Джо Биндлосс, за 20 лет написавший более 60 туристических гидов по различным странам мира, в своем блоге на Lonely Planet рассказал, реально ли бюджетно отдохнуть в Таиланде и что при этом стоит учесть.

"Стоимость поездки может сильно варьироваться в зависимости от того, куда вы направляетесь, и уровня комфорта, на который вы надеетесь, когда приедете сюда. Например, если вы проведете слишком много времени в Бангкоке или совершите много экскурсий и выпьйте много бутылочного пива, то вы, скорее всего, потратите гораздо больше", – отмечает Джо, также добавляя, что в последнее время цены в Таиланде стремительно растут.

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По его словам, сейчас стандартная гостевая комната в Таиланде обходится в 500-1000 бат (около 15,50-31 долларов США), однако в хороших отелях цены будут на порядок выше.

При этом порция уличной еды в стране обходится в 40-100 бат (около 1,25-3,10 долларов), бутылка пива – в 80 бат (около 2,5 долларов), а дневная аренда скутера – в 150-300 бат (около 4,60-9,30 долларов). Цены на организованные экскурсии стартуют от 1500 бат (около 46 долларов).

18 советов для бюджетного визита в Таиланд от Джо Биндлосса

Места для проживания дешевле в сезон дождей – с июля по сентябрь цены самые низкие, а с ноября по март самые высокие Ищите за пределами туристических центров – вряд ли цены там будут ниже, но там вы получите больше за те же деньги Экономьте на авиаперелетах в Таиланд – в зимний период цены обычно выше, но можно сэкономить, выбрав альтернативный маршрут через более дешевый аэропорт, скомбинировав его с поездкой на поезде Не поддавайтесь искушению воспользоваться услугами такси в аэропортах – лучше воспользоваться общественным транспортом или поймать такси за пределами аэропорта Останавливайтесь в гостевых домах или хостелах – в последние годы хостелы для бюджетных туристов хоть и подняли цены, но также они заметно повысили стандарты проживания Возьмите такси или сонгтео вместо тук-туков – они скорее для впечатлений, а не для передвижения, и цены на них туристические Откажитесь от внутренних рейсов и туристических минивэнов в пользу местных автобусов и поездов Арендуйте мотоцикл или скутер – это недорого, но водить нужно осторожно Ешьте в уличных киосках и на ночных рынках – это не только дешевле, чем в ресторанах, но и более аутентично Будьте готовы к высоким ценам на алкоголь – возможно, его потребление придется ограничить Ходите в бары с живой музыкой – в них редко взимается плата за вход, так что вы сможете получить бесплатные впечатления Учтите, что развлечения в местных национальных парках могут быть дорогостоящими, но проживание на их территории обычно более дешевое Посещайте монастыри Таиланда – чаще всего это бесплатно Выбирайте процедуры в горячих источниках – они обычно дешевле, чем спа Найдите экономичный тайский массаж – попробуйте поискать его за пределами люксовых отелей Учитесь подводному плаванию, ведь Таиланд – одно из самых дешевых мест для этого Возьмите свое снаряжение для активного отдыха – цены в Таиланде на эти услуги как правило рассчитаны на туристов Используйте общественный транспорт как экскурсионный – многие паромные маршруты открывают потрясающие виды на прибрежные острова, а автобусы дают возможность изучить окрестности городов

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшее время года для отдыха в Таиланде.

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