Некоторые местные отели уже предлагают россиянам скидки до 50%.

Крупнейшие отели оккупированного Крыма начали предлагать россиянам масштабные скидки на летний отдых, поскольку те не спешат бронировать летний отдых на прифронтовом полуострове.

Как пишет российский туристический ресурс TourDom, например, один из пятизвездочных отелей на южном побережье полуострова предложил скидки от 40 до 50 процентов на аренду вилл для туристов, которые отдыхают с детьми.

Еще один четырехзвездочный отель в оккупированном Россией Крыму предложил российским туристам оплатить проживание частями, при этом зафиксировав цену.

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Туристический сезон 2023 в оккупированном РФ Крыму

В конце марта 2023 года подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "напряженной" ситуации с потоком туристов на полуостров. Причиной этого глава оккупационных властей назвал "логистические трудности".

С одной стороны, после начала полномасштабной войны России в Украине в Крыму действует запрет на авиаперелеты, с другой стороны, подрыв в октябре 2022 года железнодорожной ветки Крымского моста привел к частичному разрушению моста и существенному усложнению доступа россиян в оккупированный Крым.

Вместе с тем, туристические потоки из России в Крым начали сокращаться еще с лета 2022 года, когда на полуострове почти ежедневно стали слышать звуки взрывов. "Прилетает" и по самому полуострову.

При этом предствители туристической отрасли Крыма жалуются на низкую заполняемость местных отелей. Так, если в прошлые годы большее количество местных отелей были забронированы на летние месяцы еще до Нового года, то в этом году по состоянию на начало апреля уровень предварительной брони составлял менее 20%.

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