Причиной этого глава оккупационных властей Сергей Аксенов назвал "логистические трудности".

Подконтрольный России председатель оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "напряженной" ситуации с потоком туристов в регион.

Причиной этого глава оккупационных властей назвал "логистические трудности", передает "Радио Свобода" со ссылкой на собственный проект "Крым.Реалии".

"Поезда добавили, у нас на постоянной основе будет 17 пар из регионов России и пять – дополнительных. Конечно, они глобально проблему не снимут. Полтора миллиона перевезенных пассажиров – это для Крыма не решение вопроса", – посетовал Аксенов.

Видео дня

При этом издание отмечает, что еще 16 марта в эфире российского телеканала "Соловьев Live" Аксенов утверждал, что курортному сезону в Крыму "ничего не угрожает".

В то же время в прошлом году глава оккупационных властей говорил, что курортный сезон в Крыму полноценно не состоялся.

Ситуация в оккупированном Крыму

С августа 2022 года в оккупированном Крыму почти ежедневно слышны звуки взрывов. Когда они происходили летом, в отдельных случаях отдыхающие могли наблюдать за этим непосредственно с пляжей.

Утром 8 октября 2023 года на железнодорожной ветке путинского Крымского моста, ведущего из России на оккупированный украинский полуостров, возник сильный пожар. Позже в Сети появились фото и видео, на которых был виден взрыв. Частичное разрушение моста в результате этого взрыва существенно усложнило доступ росиям в оккупированный Крым.

Последние масштабные взрывы в оккупированном Крыму произошли 21 марта 2023 года, а именно в оккупированном Джанкое недалеко от железной дороги. В частности, тогда были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", которыми оккупанты обстреливают Украину.

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