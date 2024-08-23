На следующей неделе страну охватят массовые протесты сотрудников аэропортов.

Туристов, собирающихся на лететь в/из Португалии в конце следующей недели, предупредили о возможных "множественных отменах рейсов" из-за забастовок в аэропортах по всей стране.

Как пишет The Sun, португальский профсоюз транспортных рабочих Sttamp планирует свои акции "с 00:00 часов 31 августа 2024 года до полуночи 1 сентября 2024 года".

"Поскольку на сегодняшний день не было достигнуто никаких договоренностей, которые позволили бы отменить забастовку, если бы она состоялась, это, безусловно, вызвало бы серьезные ограничения в национальных аэропортах", – предупредили в профсоюзе, члены которого требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

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В Sttamp прогнозируют, что больше всего пострадают аэропорты двух крупнейших городов страны Порту и Лиссабона.

Среди авиакомпаний наибольшие риски у пассажиров EasyJet, TAP Air Portugal, British Airways, Ryanair, Wizz Air, Azores Airlines S.A и Vueling Airlines, совершающих рейсы через указанные аэропорты.

Пассажирам, чьи поездки запланированы на дни забастовки, в профсоюзе советуют уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний, на самолетах которых они собираются лететь.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцев предупредили о возможных задержках на границе с Венгрией.

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