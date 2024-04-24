Это решение уже одобрил городской совет столицы Португалии.

Португалия на данный момент является одной из самых популярных стран Европы среди туристов. Путешественники любят эту южную страну за сравнительно низкие цены, вкусную кухню, теплую погоду круглый год, замечательные пляжи, живописную природы и множество достопримечательностей.

Тем временем, власти португальской столицы Лиссабона решили извлечь дополнительные выгоды для городского бюджета от постоянно растущего числа туристов. Вскоре гостям города придется платить по 4 евро за ночь, проведенную в местных отелях (вместо нынешних 2 евро), а дополнительные доходы будут направлены на город и его инфраструктуру, пишет SchengenVisaInfo.

Сообщается, что городской совет Лиссабона уже одобрил предложение о повышении туристического налога, и теперь оно проходит 30-дневный период общественных консультаций, прежде чем оно будет полностью реализовано и вступит в силу.

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Кроме того, с апреля 2024 года начал действовать налог в размере 2 евро для пассажиров круизных лайнеров, выходящих на берег в Лиссабоне, независимо от того, остаются ли они в городе на ночь, несколько ночей или просто выходят прогуляться в течение дня.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что новые налоги для туристов введут и другие популярные города Португалии, в том числе, в регионе Алгарве. Сумма налога колеблется в пределах 1-2 евро за ночь проживания.

Также новый туристический налог с апреля 2024 года ввел муниципалитет Амаранте в округе Порту: теперь туристы должны платить 2 евро в высокий сезон (с 1 апреля по 30 сентября) и 1 евро в низкий сезон (с 1 октября по 31 марта).

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