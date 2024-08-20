С 21 по 26 августа на пункте пропуска будут проводиться работы по замене модульных конструкций.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили граждан, которые планируют пересекать границу в Венгрию через пункт пропуска "Косино", о возможных задержках. Об этом сообщает Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

"С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", - говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров просят учесть эту информацию при планировании путешествий.

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Правила пересечения границы во время военного положения

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. В частности, он отметил, что для пересечения границы отдельным условием является наличие у всех мужчин-граждан Украины в возрасте 18-60 лет военно-учетного документа. Он может быть в электронной или бумажной форме.

Также на вопрос о том, меняются ли с 1 августа правила пересечения границы для женщин-медиков, в частности в контексте обновления ими своих данных, представитель ГПСУ отметил, что ограничения на границе касаются только мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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