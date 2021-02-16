Сейчас спасатели обследуют один из вероятных следов пропавшего туриста.

На Закарпатье уже третьи сутки ищут туриста, который еще в субботу заблудился вблизи горы Гемба.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ночью из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали, но уже в шесть утра поиски возобновили. Мужчину ищут полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряют надежды найти мужчину живым.

О ходе поисков сообщил начальник спасательной части ГСЧС в Закарпатской области Александр Гуляк, пишет НВ.

Он рассказал, что сейчас спасатели обследуют один из вероятных следов пропавшего туриста.

"Сейчас очень много туристов на горе Гемба. В этой зоне действуют наши парни, сейчас нам вертолет передал информацию, что видел много следов наших спасателей, которые там ходили. И мы нашли один след, который пошел вверх Гембы. Наши группы обследуют этот след, и будут нам докладывать, повернул ли он назад, куда повернул. Условия очень плохие, снежные карнизы, он мог повернуть назад в лес. На данный момент работают 71 человек, 14 единиц техники вместе с вертолетом. Думаю, что до конца дня будут какие-то новости", - сказал он.

По его словам, поиски осложнялись плохими погодными условиями.

Турист потерялся в Карпатах: что предшествовало

Сегодня в 06:00 спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возобновили поиски киевлянина, заблудившегося на Гембе.

"К работам привлечены 56 человек и 11 единиц техники. От спасателей привлечены 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также 8 волонтеров", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС уточнили, что 2 человека, жители Киева, заблудились 13 февраля возле с. Березники Свалявского района во время катания на лыжах.

На Закарпатье 14 февраля утром был найден один из двух туристов, заблудившихся в районе горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.

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Автор: Олег Давыгора